Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Linkin Park, Foo Fighters y Chappell Roan, los shows que marcaron la edición 2025 del Corona Capital

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

La , que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México, estuvo impulsada por líderes de la oposición y no se vio a un movimiento de jóvenes con demandas, aseguró la jefa de Gobierno, .

“La marcha del sábado estuvo impulsada por grupos de oposición, aun con la cobertura del nombre de otros movimientos de jóvenes, esta movilización -lo pudimos ver y constatar- no sólo el día del evento, sino días atrás, la convocatoria hecha por grupos de oposición”, afirmó.

En conferencia de prensa, Brugada Molina señaló que detrás de la convocatoria estuvo “un multimillonario” quien dijo, está molesto “porque ahora tiene que pagar impuestos”.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria explicó que durante la primera parte, la manifestación se llevó a cabo de manera pacífica, sin incidentes ni actos vandálicos, pero a su llegada al Zócalo, un grupo violento intentó derribar las vallas que se colocaron en Palacio Nacional.

Aseguró que con estos hechos violentos, la movilización tenía dos objetivos: que era un gran movimiento en contra de la llamada , y el segundo, crear una narrativa de que hay represión de parte del Gobierno de la CDMX.

“Es una narrativa falsa, es falso que haya un gran movimiento de la Generación Z en contra de la Cuarta Transformación, lo decimos con mucha claridad, es la oposición encubierta con este membrete. No vimos a los jóvenes, no vimos un movimiento de jóvenes mayoritarios que pudieran tener demandas, no vimos ni escuchamos causas legítimas a favor de los jóvenes”, advirtió.

Asimismo, afirmó que el cuerpo de policías que acudió a la manifestación lo hizo con la consigna de contener cualquier situación de violencia y no de reprimir, por lo que aseguró que la policía no iba armada, únicamente llevaba equipo de protección personal.

“No hubo balas de goma, ni toletes, ni cañones de agua, u otro tipo de herramientas que generalmente usa la policía en otros lugares, no, fue el cuerpo de policía con protección y nada más”, señaló.

