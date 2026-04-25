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Tultitlán, Méx.- trabajan para registradas en una vivienda localizada en la colonia Los Reyes.

De acuerdo a reportes, las llamas alcanzaron varios metros de altura y se generó una columna de intenso humo negro.

La casa que comenzó a quemarse se ubica en la calle Ahuehuete, sitio al que llegaron los para apagar el fuego.

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Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas, sin embargo, la movilización de los servicios de emergencia permanece en la zona.

En videos que circulan a través de redes sociales fue posible captar la intensidad con la que comenzó a arder el fuego, registrado en la colonia Los Reyes.

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jecg/cr

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