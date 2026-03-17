La mañana de este martes se registra un bloqueo sobre Avenida de los Insurgentes, a la altura de Barranca del Muerto, en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, lo que ha generado importantes afectaciones a la circulación en ambos sentidos.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 20 trabajadores de limpieza vinculados al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores mantienen cerrada la vialidad como forma de protesta por presuntos despidos injustificados.

Los inconformes se apostaron sobre la carpeta asfáltica desde temprana hora, impidiendo el paso de vehículos particulares y transporte público, lo que ha provocado congestión en una de las principales arterias de la capital.

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Algunos manifestantes señalaron que no han recibido una respuesta clara por parte de la institución, por lo que decidieron recurrir a esta medida para visibilizar su situación laboral. “Nos dejaron sin trabajo de un día para otro, sin explicación”, comentó uno de los afectados.

Elementos de tránsito ya se encuentran en la zona para realizar cortes a la circulación y desviar a los automovilistas hacia vías alternas, mientras se espera que autoridades entablen diálogo con los manifestantes para liberar la vialidad.

Hasta el momento, no se reportan incidentes mayores, pero el bloqueo continúa y se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones.

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