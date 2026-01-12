Integrantes del colectivo Asentamientos Humanos Unidos Sierra Santa Catarina realizaron un bloqueo en Avenida Tláhuac, a la altura de San Rafael Atlixco, en protesta por presuntos hostigamientos por parte de autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).

El cierre vial se registra en el cruce de Avenida Tláhuac y Las Torres, en la colonia San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac, en el punto conocido como Paso Conejo, lo que ha generado afectaciones a la circulación en la zona.

De acuerdo con los manifestantes, al menos 20 personas, en dos grupos, participan en la protesta, la cual es encabezada por Carmen Gutiérrez Hernández, dirigente del colectivo. Los inconformes exigen la suspensión inmediata de las diligencias de Recuperación Administrativa del Suelo de Conservación que se llevan a cabo en la Sierra Santa Catarina, al considerar que dichas acciones vulneran sus derechos y se realizan sin diálogo previo.

Los manifestantes señalaron que mantendrán el bloqueo de manera indefinida hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades ambientales. En tanto, automovilistas y usuarios del transporte público se han visto obligados a buscar rutas alternas.

