Ecatepec, Méx.- En Ecatepec, otro grupo de profesores y estudiantes de varios planteles, bloquean ambos sentidos de la Vía Morelos, a la altura del Puente de Fierro, para exigir al gobierno estatal el cumplimiento de varios acuerdos.

El contingente invadió ambos sentidos de la vialidad que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México e impiden también la circulación de las unidades de las línea 2 y 4 del Mexibús.

La protesta genera afectaciones en la circulación vehicular en esa región de la metrópoli.

Los alumnos que participan en la protesta portan carteles en los que escribieron consignas para mejorar sus planteles.

El Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), exigen el cumplimiento de acuerdos del gobierno del Estado de México.

De acuerdo con los maestros, las movilizaciones son para exigir igualdad salarial y reconocimiento laboral, bajo el lema "Trabajo igual, sueldo igual".

Además, para presionar a los gobiernos estatal y federal de que atiendan sus demandas laborales y educativas, como la basificación de personal interino, la asignación de plazas, el cumplimiento de recategorizaciones, reconocimiento y regulación de escuelas que operan sin clave, pago inmediato a docentes, mejoramiento urgente de los servicios médicos, así como, la rehabilitación y equipamiento de los centros escolares.

En Chicoloapan, otro grupo de docentes, alumnos y padres de familia también se congregaron para manifestarse.

Marchan por la carretera federal México-Texcoco, lo que afecta el tránsito de los vehículos que circulan por esa zona del oriente del Valle de México.

Las peticiones de los mentores son las mismas que exigen sus compañeros de lucha.

A las 13:40 los manifestantes de la caseta de cobro de San Marcos Huixtoco, en la autopista México-Puebla, se replegaron hacia los costados porque les informaron que una comisión ingresó a una reunión con autoridades en la capital del Estado de México.

