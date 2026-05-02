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Naucalpan, Méx.- Un grupo de personas , a la altura del, en protesta por la detención de dos personas.

Son familiares y amigos de Luis Enrique “N”y su padre Enrique “N”, a quienes arrestaron el pasado miércoles, en la colonia IMSS del municipio de Tlalnepantla.

Los manifestantes exigen la liberación de ambos hombres, asegurando que no cometieron ningún delito y expresando que presuntamente fueron detenidos de manera ilegal.

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Ambos se encontraban en su negocio de abarrotes ubicado en la colonia IMMS cuando los elementos de la Fiscalía mexiquense llegaron para llevárselos bajo arresto.

De acuerdo con los manifestantes, quienes mantienen el bloqueo parcial con dirección a la Ciudad de México, después de la detención del padre e hijo, tuvieron conocimiento de su paradero, en la Fiscalía de Asuntos Especiales (FAE), en Toluca, donde les informaron que les investigan por robo con violencia.

Los familiares de Luis Enrique “N”y su padre Enrique “N”, expresaron que fueron puestos en libertad la madrugada de hoy y la manifestación la efectuaron, puesto que no tienen conocimiento de en dónde se encuentran.

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