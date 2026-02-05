Los Reyes La Paz, Méx. - El Bando Municipal 2026, promulgado por el ayuntamiento de Los Reyes La Paz, incluye por primera vez una regulación específica sobre el uso de motocicletas en el municipio.

La medida busca proteger a los conductores y pasajeros de este vehículo, reducir accidentes y fomentar una cultura vial efectiva.

Durante la Cuarta Sesión Solemne celebrada en el Centro de Artes y Oficios “Carmen Serdán Alatristre”, la alcaldesa, Martha Guerrero, explicó que la norma no pretende perjudicar a quienes dependen de la motocicleta como medio de transporte principal, sino garantizar su seguridad y la de los demás usuarios de las vialidades.

“Lejos de afectar a las personas que ocupan este medio de transporte, lo que se busca es protegerlos; se busca una movilidad ordenada y una verdadera cultura vial en La Paz”, afirmó Guerrero Sánchez.

Enumeró conductas que generan riesgo cotidiano: circular sin casco, transitar por avenidas o calles donde está prohibido o no respetar las disposiciones básicas de tránsito.

La regulación municipal se sujeta al Reglamento de Tránsito del Estado de México, que obliga a los conductores a cumplir las normas de movilidad para salvaguardar la integridad de peatones, ciclistas y automovilistas.

Con esta incorporación, el ayuntamiento pretende atender una de las principales preocupaciones de la población en materia de seguridad vial.

El Bando Municipal 2026, que consta de 252 artículos —51 menos que el anterior para lograr mayor operatividad—, sirve de base jurídica para el Reglamento Orgánico Municipal, los reglamentos internos y los de comercio, industria, servicios, espectáculos, anuncios y vía pública.

Incluye además instrumentos nuevos en el municipio: el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos y el Atlas de Riesgo.

La edil expuso que el documento responde a las necesidades, inquietudes y problemáticas reales de niños, mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores, y reafirma el compromiso por un territorio ordenado, seguro, incluyente y sustentable.

La promulgación coincidió con el 109 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se fundamenta en la Carta Magna federal, la estatal y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

El nuevo Bando también avanza en la reducción de burocracia mediante la digitalización de trámites; desde enero los habitantes ya realizan pagos en línea de forma exitosa.

La alcaldesa destacó que el instrumento no es una mera recopilación ni una declaración de intenciones, sino parte de una administración que busca autosuficiencia y mayor cercanía con la ciudadanía.

