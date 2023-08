De 2018 a junio de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ha dado de baja a 25 agentes de Ministerios Públicos (MP) por diversas irregularidades, y tiene abiertas 4 mil 164 investigaciones en diferentes fiscalías y coordinaciones territoriales de investigación.

De acuerdo con respuestas a solicitudes de información hechas por EL UNIVERSAL, la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía de Supervisión, que entró en funciones en 2020, dio de baja a 23 agentes de MP en ocho fiscalías en sólo dos años.

Mientras, el Órgano Interno de Control de la FGJ —en ese mismo periodo— dio de baja definitiva a dos mandos de la corporación; una era servidora pública adscrita a la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, a quien despidieron por falsificación y alteración de documentos oficiales o uso de documentos apócrifos.

La segunda, adscrita a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, fue despedida por actos de negligencia, sumando con esto los 25 elementos despedidos una vez que la actual administración asumió las tareas de la fiscalía capitalina.

En las respuestas de información pública se indicó que los motivos son por presuntamente haber incurrido en una anomalía de la normatividad, pero no se especificó más.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes, hay personal que aún labora en la institución y que está bajo la lupa, es decir, son investigados por corrupción, supuestos nexos con la delincuencia organizada, actos de discriminación y malas prácticas.

De 2018 al 13 de junio de 2022, la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos tiene bajo sospecha a un total de mil 52 agentes del Ministerio Público en 15 fiscalías de investigación territorial; también en las de investigación estratégica del delito de homicidio y de robo de vehículos y transporte, entre otras.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción indaga en activo a 18 agentes de las fiscalías de investigación territorial de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, así como en las fiscalías de investigación de delitos ambientales y de protección urbana, la de delitos cometidos en agravio de niños, niñas y adolescentes, y en la estratégica central.

Mientras que la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía de Supervisión analiza un total de 2 mil 716 funcionarios por expedientes que se iniciaron sólo de septiembre de 2020 a 2022, debido a que antes no existía la unidad.

Por último, el Órgano Interno de Control revisa, ya para determinar si son dados de baja o no, 378 expedientes de dicho periodo, dando un total de 4 mil 164 funcionarios de la fiscalía que son indagados por la misma institución, cuya titular es Ernestina Godoy, quien ha señalado que no se tolerará la corrupción.

“Es un proceso lento el cambiar todo el chip, todo el mal personal y toda la podredumbre de la fiscalía, lo ideal sería cortarlo de tajo, pero no se puede, se quedarían con 10 personas. El problema es que el mensaje y las buenas intenciones de la jefa de Gobierno y de la fiscal no aterrizan porque hay gente que no lo entiende o que no lo quiere aceptar, y todos esos, tarde o temprano, se tienen que ir para darle paso a una nueva generación”, expuso Mariano Raygadas, litigante especialista en el nuevo sistema oral.

“El cambio debe ser generacional”

Para Araceli Santiago, exagente del Ministerio Público y perito independiente, el cambio debe ser generacional y a paso lento.

“Se va por el buen camino, los nuevos Ministerios Públicos, detectives y personal administrativo están capacitados ya para atender a mujeres, saben de discriminación, hasta de cómo recabar información y plasmarlo en la hoja homologada, prácticas que antes se hacían, literal, con los pies y eso entorpecía casos, se caían investigaciones y ahora todo eso poco a poco se está cambiando”, detalló la también capacitadora de la misma institución.