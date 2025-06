San Mateo Atenco, Méx.— Más de nueve horas le llevó a la señora Silvia Segura sacar el agua de su domicilio, uno de los 150 afectados por la lluvia registrada durante la madrugada del martes en el municipio mexiquense de San Mateo Atenco.

En minutos, las pertenencias de Silvia y cuatro integrantes más de su familia quedaron bajo el agua perdiendo en minutos lo que años les costó conseguir.

“Cuando regresamos a casa ya estaba todo inundado y pues la verdad no sabíamos qué hacer, en el momento queríamos sacar el agua, pero no se podía, no hemos dormido ya que durante la noche buscamos alguna alternativa con los vecinos que estaban en ese momento aquí para buscar una bomba, pero nada”, relató.

La situación para esta familia se complicó a las tres de la mañana de ayer, cuando la lluvia se intensificó, lo que provocó que el tirante de agua se incrementará en segundos. “Nosotros tuvimos que sacar toda el agua, mis cosas se echaron a perder todo, todo lo que tenemos dentro quisimos salvar, pero ya no pudimos hacer nada”, señaló Silvia.

Una bandeja y varios botes fueron las herramientas que utilizó esta familia para retirar el agua de la sala, comedor, cocina y recámaras.

“Es la segunda vez, pero la primera fue muy leve porque hubo una solución de poder sacar el agua a tiempo, pero ahora esta vez no se pudo porque llegamos y todo estaba inundado, nunca se espera uno perder todo en segundos”, abundó la señora Silvia.

Resaltó que año con año, pese a los intentos que han hecho las autoridades para contener las inundaciones en este municipio, no han tenido resultados favorables ya que los fenómenos meteorológicos han sido más fuertes.

Las lluvias afectaron principalmente los barrios San Pedro, La Concepción y la colonia Reforma, donde el nivel del agua alcanzó hasta 1.20 metros.

De acuerdo con el gobierno municipal, 150 viviendas resultaron afectadas, así como nueve escuelas y dos centros de salud.

Elementos del Ejército implementaron el Plan DN-III-E para apoyar a la población. Se evalúan daños y se entregan insumos como botas, colchonetas y alimentos.

El coordinador de Protección Civil estatal, Adrián Hernández Romero, informó que durante el lunes se registraron 85 milímetros de lluvia en 24 horas en el Estado de México, lo que rebasó la capacidad de los sistemas de drenaje.

Indicó que maquinaria de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue enviada a San Mateo Atenco para reforzar las labores de atención, ya que este municipio fue el más afectado.