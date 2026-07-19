Ecatepec, Méx.- En la colonia Ejido de Santa María Tulpetlac la alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la repavimentación con concreto hidráulico de seis calles, las cuales forman parte del programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano, y la introducción de redes de agua potable y drenaje en dos más, donde los vecinos esperaron más de 13 años para contar con esos servicios.

La edil cortó el listón inaugural de la introducción de redes de agua potable y drenaje de las calles Cerrada de Lirio y Cerrada de Laureles, en esa comunidad, cercanas al Gran Canal de aguas negras, y ofreció que serán pavimentadas próximamente; los colonos agradecieron por cumplir con su palabra, pues antes de asumir el cargo de presidenta municipal se comprometió a apoyarlos.

“Nunca debieron vivir con este rezago, porque no tienen aquí 10 años, tienen muchos años y han pasado gobiernos y gobiernos sin que toda esta zona se recupere y viva de una forma distinta. Por eso ni modo, nos toca a nosotros actuar”, aseguró.

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Elvira López Méndez, habitante de calle Cerrada de Lirio, relató que desde 2013 carecieron de agua potable y drenaje, lo que los obligó durante 13 años a comprar el líquido en pipas y a utilizar fosas sépticas.

“Azucena Cisneros se comprometió y sí lo cumplió. Estamos muy agradecidos porque sí se nos hizo lo del agua y del drenaje. Los presidentes municipales anteriores nada más nos traían a la vuelta y vuelta, que meta sus escritos, nos citaban, íbamos y nunca dieron solución a lo que pedíamos”, mencionó.

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Azucena Cisneros entrega obras en Ecatepec. Foto: Especial

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua Sapase, informó que introdujeron 200 metros de redes de agua y drenaje, con tubería de dos pulgadas y 30 centímetros de diámetro, respectivamente, obra que se complicó debido a que tuvieron que sortear una línea de Pemex para llevar el drenaje hasta el Gran Canal.

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Cisneros Coss también inauguró la repavimentación con concreto hidráulico de las calles Crisantemo Sur, Jazmín, Girasol, Prolongación Cedro, Prolongación Ciprés y Guadalajara, en la misma comunidad, realizadas con el Mano a Mano del programa Cimientos de Esperanza.

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“Aquí son 53 calles en total. Es decir, falta muy poco para que sea una colonia totalmente pavimentada y vamos para allá”, aseguró Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas de Ecatepec.

La presidenta municipal también recorrió las calles Primera y Segunda Cerradas del Gran Canal, en la colonia Cuchilla de la Draga, recién pavimentadas con el programa Cimientos de Esperanza.

Victoria Méndez López, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de la colonia, le dijo a Cisneros Coss: “estuvimos 30 años abandonados y usted es la única que ha volteado a vernos”.

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