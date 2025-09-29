Cuautitlán Izcalli, Méx.— Desde 2009, el parque Espejo de los Lirios fue decretado como Área Natural Protegida y desde entonces no contaba con un plan de manejo que estipulara qué tipo de actividades están permitidas y cuáles no, hasta su reciente creación y aprobación por el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli.

“Es una muy buena noticia, es un pendiente de casi 16 años de atraso que tenía, en 2009 se le dio un plazo de 60 días naturales para hacer el programa de manejo. Esos 60 días se convirtieron en casi 16 años. Es un pendiente que estábamos impulsando y promoviendo constantemente con las diferentes autoridades municipales.

“Es un gran logro, un gran avance”, explicó Gustavo Schinca, un ambientalista que participó en la consulta que realizó el actual gobierno de Cuautitlán Izcalli para la elaboración del nuevo plan de manejo. Detalló que se trata de un programa de manejo específico para el parque Espejo de Los Lirios.

Sin embargo, dijo, no deben echarse las campanas al vuelo, pues suelen convertirse en letra muerta como lo que ocurre actualmente en otra Área Natural Protegida ubicada en Cuautitlán Izcalli como es la presa de Guadalupe.

“Ayudan, es un marco jurídico que pone orden. Es una especie de reglamento que dice qué se puede y qué no se puede hacer. En la práctica suelen ser letra muerta porque no se aplican. Vamos a ver qué pasa, es una buena noticia en general”, agregó Schinca.

El municipio de Cuautitlán Izcalli informó que el objetivo del recién aprobado plan de manejo para el Área Natural Protegida del Lago Espejo de los Lirios es garantizar la conservación, restauración, protección y el uso sustentable.

“La ausencia de este plan generó dinámicas económicas y sociales que proliferaron en detrimento del entorno ambiental, como considerarlo un parque recreativo en lugar de un área protegida, así como la omisión de una serie de restricciones para pasar a las áreas de anidación, entre otras cosas”, expuso la autoridad municipal.

El espacio natural tiene una doble protección ecológica al formar parte del parque estatal Santuario del Agua Laguna de Zumpango, conforme a la declaratoria publicada en la Gaceta del gobierno del Estado de México del 23 de junio de 2003, además de contar con una riqueza ambiental y social significativa para la población, agregó el gobierno de Cuautitlán Izcalli.

El plan de manejo incluye reglas para los visitantes, entre las que destacan la solicitud de permisos para la comercialización de productos como alimentos, bebidas y artesanías, eventos culturales.