Huixquilucan, Méx.— Se mantiene acordonada el área donde se registró el desprendimiento de un talud que dañó una vivienda y un vehículo en la colonia Jardines de la Herradura. Personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México acudió al sitio para realizar una inspección técnica.

De acuerdo con autoridades municipales, el domicilio afectado permanece evacuado debido a los daños estructurales detectados, entre ellos la fractura de una columna y la caída de un muro de relleno.

Las autoridades informaron que el talud donde ocurrió el desprendimiento se ubica en una zona considerada federal y no cuenta con clave catastral.

La evaluación de los daños materiales deberá realizarse mediante las aseguradoras.

El incidente ocurrió la mañana del viernes 13 de marzo, en la Cerrada de Amargura, cuando parte del material de un talud de aproximadamente 25 metros de altura y 40 metros de longitud se desprendió y cayó sobre una vivienda y un vehículo estacionado.

Autoridades seguirán con la revisión del terreno para descartar más desprendimientos.