El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, Ángel Tamariz, aseguró que no hay fecha para que la tarjeta de Movilidad Integrada (MI) llegue a los dispositivos con sistema operativo IOS, pues implementar un pago en una aplicación paraiPhone tiene un costo adicional.

Señaló que para la actualización de la AppCDMX no se contempló una inversión adicional, pues fue realizada con los desarrolladores de la agencia.

Dijo que todas las máquinas que permiten el ingreso de todos los sistemas de transporte de la capital, excepto RTP, están listas para leer la MI virtual.