Toluca, Méx.— Durante los últimos días de diciembre los verificentros del Estado de México lucieron saturados de automovilistas que buscan cumplir de última hora con el trámite vehicular; ello, aunado a que este 1 de enero entrará en vigor el programa Hoy No Circula en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

EL UNIVERSAL realizó un recorrido por algunos verificentros ubicados en los municipios de Metepec y Toluca, reportando el agotamiento de hologramas —principalmente 0— y largas filas de automovilistas que buscan ponerse al corriente, siendo el más concurrido el TO-976, ubicado sobre Paseo Tollocan.

Este 31 de diciembre es el último día para verificar sin multa, por lo que propietarios de vehículos han dispuesto entre dos y cinco horas para formarse y esperar su turno para la verificación vehicular, la cual tiene como objetivo evaluar los niveles de emisiones contaminantes provenientes del escape de los vehículos.

“Ya llevo como cinco horas esperando mi turno, llegué a las 8:00 a formarme y voy saliendo a las 13:00 horas, la verdad la culpa es de uno por dejarlo todo al último momento, ahora sí ya nos urge la verificación, sobre todo por la aplicación del Hoy no Circula aquí en Toluca, porque ya nos pueden multar”, comentó Daniel Alcántara.

José Carlos Sánchez, proveniente de Villa Victoria, señaló que demoró cerca de una hora encontrar un verificentro que tuviera disponibilidad de hologramas, y otras tres horas para formarse y poder cumplir con la revisión vehicular.

“Ahorita ya sólo tenemos holograma 1, 0 y 00, estamos operando en un horario de 8:00 a 19:00 horas y la demanda ha incrementado cerca de 70%.

“El trámite es ágil, cerca de 15 minutos, pero las personas se están tardando más haciendo fila”, comentó uno de los trabajadores del verificentro TO-913, ubicado en Ignacio Comonfort.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México informó que para evitar sanciones se debe considerar lo siguiente: no conducir un coche que no cuente con holograma de verificación vehicular vigente, no transitar con vehículos que emitan humo evidente, no circular en los días restringidos, y verificar el auto en tiempo y forma.

La multa por circular en día restringido es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2 mil 263 pesos; por verificación extemporánea 30 UMA, equivalentes a 3 mil 395 pesos y por rebasar los límites máximos de emisiones, 24 UMA, es decir, 2 mil 715 pesos.

Mientras que por no contar con holograma de verificación y por detectarse un vehículo evidentemente contaminante la multa será de 20 UMA, 2 mil 263 pesos; además, la unidad sería remitida al corralón.