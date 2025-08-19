Tlalnepantla, Méx. - Está mañana continuará la audiencia de vinculación a proceso contra Karla Alejandra “N” y Germán “N”, esposa e hijo de Alejandro “N”, mejor conocido como Lord Pádel.

Amparo para Alejandro y Othón

Ambos permanecen en prisión preventiva luego de que Alejandro “N” y su socio Othón “N” lograron salir en libertad del Penal de Barrientos por amparo federal de no aprehensión.

Investigados por delito de homicidio en grado de tentativa

A los cuatro se les investiga por el delito de homicidio en grado de tentativa tras haber agredido a Israel “N”, instructor de pádel, en una competición deportiva.

Libertad inmediata

La juez de control ordenó la inmediata libertad de Alejandro “N” y Othón “N”, a causa del amparo que solicitaron y que fue presentado en la audiencia inicial. Por lo que podrán llevar su proceso en libertad.

Luego de más de seis horas de audiencia, Alejandro “N” y Othón “N” salieron de los juzgados, la noche del lunes, acompañados de sus escoltas, sin dar declaraciones a los medios de comunicación.

Será a las 11:00 de la mañana cuando inicie nuevamente la audiencia en los juzgados de Barrientos.

