Más Información
"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero
EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora
95% de aspirantes en “Mi derecho, Mi Lugar” se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?
Tlalnepantla, Méx. - Está mañana continuará la audiencia de vinculación a proceso contra Karla Alejandra “N” y Germán “N”, esposa e hijo de Alejandro “N”, mejor conocido como Lord Pádel.
Amparo para Alejandro y Othón
Ambos permanecen en prisión preventiva luego de que Alejandro “N” y su socio Othón “N” lograron salir en libertad del Penal de Barrientos por amparo federal de no aprehensión.
Investigados por delito de homicidio en grado de tentativa
A los cuatro se les investiga por el delito de homicidio en grado de tentativa tras haber agredido a Israel “N”, instructor de pádel, en una competición deportiva.
Libertad inmediata
La juez de control ordenó la inmediata libertad de Alejandro “N” y Othón “N”, a causa del amparo que solicitaron y que fue presentado en la audiencia inicial. Por lo que podrán llevar su proceso en libertad.
Luego de más de seis horas de audiencia, Alejandro “N” y Othón “N” salieron de los juzgados, la noche del lunes, acompañados de sus escoltas, sin dar declaraciones a los medios de comunicación.
Será a las 11:00 de la mañana cuando inicie nuevamente la audiencia en los juzgados de Barrientos.
LL