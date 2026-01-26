A través del programa “Vida Plena, Corazón Contento” que puso en marcha la administración capitalina en marzo de 2025, se han logrado detectar 75 casos de riesgo suicida en jóvenes de escuelas públicas de la Ciudad de México, que fueron atendidos y canalizados, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Se trata de un programa en el que 200 profesionales de salud mental acuden cada 15 días a las secundarias públicas y de nivel medio superior de la CDMX, para dar seguimiento a los jóvenes que estudian en estos planteles, además de llevar charlas, talleres y otras actividades.

“Con este trabajo se logró detectar 75 casos de riesgo suicida, que han sido atendidos y canalizados gracias a este trabajo. Asimismo, esto significa salvar vidas. Significa futuros de jóvenes protegidos que continúan y la certeza de que llegar a tiempo sí hace la diferencia”, dijo.

Panfletos sobre salud mental (26/01/2026). Foto: Especial

Señaló que aunque la CDMX se encuentra en el lugar 28 de las 32 entidades federativas en la tasa de suicidios a nivel nacional, en cifras absolutas, la capital del país ocupa el cuarto lugar nacional, sólo debajo del Estado de México, Jalisco y Chihuahua, por lo que reiteró su compromiso por atender esta problemática.

“En 2025 tuvimos 493 casos de suicidio. Y arriba de la Ciudad de México están el Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Y estos casos, 493, principalmente en mujeres de 15 a 19 años y en hombres de 20 a 24 años. Estos son los casos que nos hacen que hoy estemos aquí y que hoy refrendemos este compromiso de atender”, advirtió.

Brugada Molina acudió este lunes a la escuela secundaria diurna No. 48 “Lao Tse”, en Iztacalco, en donde resaltó que hasta ahora los profesionales visitan 802 escuelas secundarias, así como 285 planteles del nivel medio superior -incluidas todas las preparatorias de la UNAM-, que representan al 98% de las secundarias públicas y el 89% de los planteles de medio superior que existen en la CDMX. La meta para este 2026 será llegar al 100% de los planteles educativos.

“Estos 200 profesionistas se han convertido en la Ciudad de México en guardianes del bienestar emocional de las escuelas. ¿Qué han hecho? Desde marzo a la fecha, ellos han beneficiado a 700 mil personas. 700 mil personas, la mayoría estudiantes”, resaltó.

aov