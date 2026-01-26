Más Información

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

“Estoy dolido porque lo quería como un hijo”; tío de periodista muerto en descarrilamiento de Tren Interoceánico exige justicia

NFL: Patriots y Seahawks se verán las caras en el Super Bowl LX; días, horarios y todo lo que debes saber

Revocación de mandato en Oaxaca “es ejemplo para otras entidades”, asegura el INE; resalta impresión de 3 millones de boletas

En el primer Día del Bombero y la Bombera en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció la labor de los mil 800 vulcanos de la capital, quienes, dijo, realizan alrededor de 19 mil servicios al año.

Indicó que, desde rescatar a algún gatito hasta el rescate de familias enteras en incendio, su labor no tiene comparación.

“Su sacrificio no tiene comparación. Trabajan todos los días, enfrentan todo tipo de inclemencias, se esfuerzan, arriesgan la vida y toman decisiones en momentos críticos. Decisiones que impactan directamente en la vida de millones de personas”, dijo la mandataria capitalina durante el 170 Aniversario de la institución.

Aseguró que cada mujer y hombre que integra esta institución demuestra una gran fuerza y determinación que “sólo podemos reconocer con profunda admiración y respeto”.

Brugada recordó que esta será la segunda generación de mujeres que encabezarán células operativas. Destacó la inversión de 108 millones de pesos en 2025 para robustecer a la institución, y reafirmó su disposición para continuar fortaleciéndola con mayores recursos.

