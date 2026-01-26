En el primer Día del Bombero y la Bombera en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció la labor de los mil 800 vulcanos de la capital, quienes, dijo, realizan alrededor de 19 mil servicios al año.

Indicó que, desde rescatar a algún gatito hasta el rescate de familias enteras en incendio, su labor no tiene comparación.

“Su sacrificio no tiene comparación. Trabajan todos los días, enfrentan todo tipo de inclemencias, se esfuerzan, arriesgan la vida y toman decisiones en momentos críticos. Decisiones que impactan directamente en la vida de millones de personas”, dijo la mandataria capitalina durante el 170 Aniversario de la institución.

Aseguró que cada mujer y hombre que integra esta institución demuestra una gran fuerza y determinación que “sólo podemos reconocer con profunda admiración y respeto”.

Brugada recordó que esta será la segunda generación de mujeres que encabezarán células operativas. Destacó la inversión de 108 millones de pesos en 2025 para robustecer a la institución, y reafirmó su disposición para continuar fortaleciéndola con mayores recursos.