Durante el fin de semana del 22 al 24 de enero, las autoridades de la CDMX suspendieron nueve establecimientos y clausuraron nueve más en distintas alcaldías, debido a diversas irregularidades, como parte del programa “La Noche es de Todos”, con el que se busca garantizar la buena convivencia nocturna en la ciudad.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Gobierno, por medio de un comunicado en el que se precisó que durante los tres días del operativo se efectuaron 17 verificaciones a distintos giros mercantiles, se suspendieron nueve establecimientos y se clausuraron nueve más, al detectarse diversas irregularidades, entre ellas la falta de documentación, incumplimiento de medidas de protección civil y violaciones a la normatividad aplicable. Estas acciones permitieron inhibir prácticas irregulares que representan riesgos para la seguridad de la población.

Como resultado de estos trabajos de supervisión y vigilancia, dos personas fueron detenidas por quebrantar los sellos de suspensión en sus establecimientos y fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, a fin de que se determinen las responsabilidades legales conducentes.

El operativo se desplegó en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc.

Estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

