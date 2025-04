“Llévate a San Tyler The Creator para que aunque sea lo veas en foto”, señalaba una vendedora ambulante a algunos jóvenes que se encontraban en las inmediaciones del Parque Bicentenario, el cual fue suspendido debido a la muerte de dos fotógrafos durante el primer día de actividades del Axe Ceremonia.

Algunos jóvenes acudieron personalmente para cerciorarse de la cancelación del segundo día de actividades de este festival, pues la empresa organizadora comunicó oficialmente, por redes sociales, esta determinación a las 10:00 horas de este domingo.

“Venía al Festival, la verdad veníamos a ver si sí era verdad que se había suspendido, porque pues era casi puro morbo, ya hasta que venía de camino ya vi que el Festival directamente canceló. Es una tragedia como eventos de gran magnitud, así de grandes, que pasen este tipo de cosas, o sea, dos fallecidos. No es la primera vez que pasa, el Bicentenario siempre se ha caracterizado por este tipo de eventos y que pasen estas tragedias”, comentó Axel, quien se encontraba a las afueras del parque.

En este sentido, Daniel, quien también se encontraba en las inmediaciones de este sitio, indicó que desde la noche se especulaba la cancelación de este evento y que hoy lo confirmaron. “Como fans, pues la verdad sí estamos un poco tristes por perder el evento, pero también somos empáticos con la situación de las víctimas y sus familiares; entonces, no hay nada que hacer, ya solo nos queda recuperar nuestro dinero”.

Victoria y Joha asistieron desde Puebla a disfrutar de este festival y refieren que se enterraron de lo sucedido hasta la noche, pues dentro del Parque Bicentenario no tenían señal y además “no sabíamos qué onda porque como que lo ocultaron y todo estaba normal”.

“O sea culpan a la audiencia de por qué siguieron ahí a pesar de que pasó todo, pero la gente no sabía y creo que sucedió en un lado en donde casi no había gente; incluso creo que fue en cierto modo ‘una buena decisión’ que no dijeran porque iba a ser un caos adentro; entonces, eso también estuvo como bien pensado, pero la gente no tiene la culpa, literal, no íbamos a saber que iba a pasar eso”, apuntó Joha.

Victoria dijo que fue una falta de respeto que los organizadores hayan cancelado de manera oficial el evento hasta hoy por la mañana “si ya sabías por qué te tardaste tanto. En Tiketmaster seguían vendiendo boletos”.

Además, algunos paseantes también se llevaron la sorpresa de que este parque se encontraba cerrado e ignoraban lo sucedido ayer. “Yo vengo cada domingo a hacer ejercicio al Parque, no sabía lo que pasó ayer porque nada más vengo los fines de semana, antes no”, subrayó Jaime Solís.

Durante un recorrido por EL UNIVERSAL, se pudieron ver los sellos de suspensión en la entrada del Parque y que este lugar era resguardado por varios policías, quienes informaban a los asistentes que el evento musical se había cancelado.

Trabajadores de la empresa, que se encontraban dentro del parque, poco a poco salían de este lugar sin dar ningún tipo de comentario.

Los vendedores ambulantes intentaban ofrecer sus productos. “Ayer esto estaba lleno, hoy nadie”, aseguraba uno.

Autoridades capitalinas y de la alcaldía Miguel Hidalgo informaron la cancelación del segundo día del Axe Ceremonia durante la madrugada y se están echando la “bolita” sobre las atribuciones de protección civil de cada uno en este lugar que está concesionado a una empresa privada.

