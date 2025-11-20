Más Información

Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña

Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

Sismológico Nacional detecta tres microsismos en Naucalpan, Estado de México; de 2.5 el de mayor magnitud

Sismológico Nacional detecta tres microsismos en Naucalpan, Estado de México; de 2.5 el de mayor magnitud

Miss Universo 2025: fecha, horario y dónde ver la final con Fátima Bosch en México

Miss Universo 2025: fecha, horario y dónde ver la final con Fátima Bosch en México

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Cinco hombres -uno de ellos menor de edad- fueron presentados ante el Juez Cívico por su presunta participación en una que tuvo lugar durante la , a la que se convocó este 20 de noviembre, a la par que tenía lugar el desfile con motivo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, dio a conocer la Secretaría de Gobierno de la CDMX.

Además, una persona fue presentada ante el Ministerio Público por .

En una tarjeta informativa, la dependencia reportó la asistencia de 150 personas en la movilización, y señaló que durante su desarrollo, se registró una riña entre particulares, en el entronque de Paseo de la Reforma y Guerrero, por lo que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito intervino para disuadir la confrontación. Como resultado, cinco hombres de 17, 22, 24, 25 y 27 años fueron presentados ante el Juez Cívico por su presunta participación. Además, un joven de 19 años, en posesión de posibles narcóticos fue presentado ante el agente del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes.

Lee también:

Manifestantes de la Marcha Generación Z salieron del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, con una parada en la Glorieta de las mujeres que luchan por paso del Desfile de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Manifestantes de la Marcha Generación Z salieron del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, con una parada en la Glorieta de las mujeres que luchan por paso del Desfile de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México, el jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

De acuerdo con la Secretaría, la movilización inició en el Ángel de la Independencia y avanzó sobre Paseo de la Reforma, donde presentó una interrupción momentánea a la altura de la Glorieta de las Mujeres que Luchan/Amajac.

Explicó que tras un diálogo sostenido en Reforma, se acordó permitir su avance una vez que la retaguardia del desfile concluyó su paso y el personal operativo se retiró de la ruta.

La marcha continuó hacia el Centro Histórico hasta llegar a la calle de Palma y 5 de Mayo, donde fue detenida debido a que la logística del desfile seguía en proceso de retiro en la plancha del Zócalo capitalino. Además, sobre Madero fueron decomisados toletes, máscaras de gas y cadenas.

Asimismo, se registró que un pequeño grupo de personas encapuchadas ingresó al Zócalo por la calle 16 de Septiembre; sin embargo, su expresión no pasó a mayores ni generó incidentes relevantes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]