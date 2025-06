El Tribunal Electoral de la Ciudad de México desestimó la demanda realizada por vecinos de San Pedro Cuajimalpa -que señala que la consulta indígena para votar por el proyecto de Utopía de Cuajimalpa tuvo inconsistencias-, debido a que el Gobierno capitalino "no ha incurrido en omisión o conducta que haya generado responsabilidad o daño".

Por lo que aún cuando el pasado 12 de junio un juez del Poder Judicial de la Federación concedió la suspensión definitiva al proyecto de Utopía, los vecinos temen que el fallo del Tribunal pueda ir en contra del proceso legal.

"Aunque ya tengamos el amparo, sí ha pasado en otros pueblos que los proyectos se han visto en riesgo justamente por estas decisiones del Tribunal. Entonces sí es un impacto el de esta sentencia que pueda generar controversias", dijo Jacqueline Martínez, integrante del Concejo del pueblo de San Pedro Cuajimalpa.

El pasado 11 de mayo, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (Sepi) llevó a cabo una consulta indígena para avalar o no el proyecto de Utopía en Cuajimalpa, en el que hubo 763 votos a favor, 522 en contra y 10 nulos; sin embargo, los vecinos denunciaron irregularidades, como acarreados.

En el oficio el Tribunal Electoral local también agrega que se llevó a cabo la firma del protocolo, el proceso informativo, diversas actividades encaminadas a la preparación de la consulta, así como la etapa deliberativa conforme a la ley.

Aunque negó improcedencia por la competencia, también llevó a cabo observaciones para asegurar que el Gobierno capitalino no ha incurrido en omisiones.

"Dicen que no les compete, pero como no les compete lo ven bien, entonces me parece que hay un sesgo importante, porque al mismo tiempo están avalando al Gobierno", explicó la habitante de San Pedro Cuajimalpa.

Agregó que le genera preocupación el hecho de que las autoridades locales estén avalando la consulta, aún cuando presentaron pruebas de irregularidades en este proceso participativo como que el director del Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, fue a votar.

"Mostró supuestamente una credencial pero nosotros no lo reconocemos como del pueblo, además que nosotros no tenemos los recursos para acarrear gente como él, por lo que creo que es algo que cualquier juez de distrito hubiera visto mal", explicó.

Jacqueline Martínez recordó que no están en contra de la Utopía, sólo piden su reubicación, debido a que en el centro del pueblo, donde la pretenden hacer, ya hay muchos problemas de movilidad, hídricos y ambientales. Proponen que se construya a las afueras del pueblo.

