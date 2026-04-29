Una agresión armada la mañana de este martes en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, dejó como saldo una mujer de 38 años sin vida.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Schumann y Tetrazzini, donde vecinos reportaron disparos a números de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos, quienes valoraron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales a consecuencia de heridas en el rostro y el tórax.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable escapó del lugar a bordo de una motocicleta color negro. Testigos señalaron que detrás de la motocicleta circulaba un automóvil color gris.

Policías acordonaron la zona para resguardar la escena del crimen y permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizó el levantamiento de indicios así como el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

Entre los indicios localizados en el lugar se encontraron casquillos percutidos que fueron integrados a las diligencias ministeriales por las autoridades.

El cuerpo de la mujer fue trasladado al anfiteatro para la necropsia de ley y para continuar con el proceso de identificación oficial.

Las autoridades revisan las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar al probable responsable.

También se analizan imágenes de inmuebles cercanos para establecer la ruta de escape utilizada tras la agresión.

Vecinos refirieron a las autoridades que los hechos ocurrieron en cuestión de segundos. “Escuchamos los disparos y al salir vimos a la mujer tirada sobre el pavimento”, comentó un habitante de la zona.

Otro residente indicó que la motocicleta se retiró a alta velocidad del lugar. “La moto salió rápido y detrás iba un carro gris”, señaló un testigo.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este homicidio.

Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación para determinar el móvil del ataque.

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