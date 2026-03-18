Un hombre de entre 20 y 25 años de edad fue asesinado la noche de este martes tras ser atacado con un arma punzocortante en la vía pública, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Zavala y Pradera, en la colonia Centro, en inmediaciones de La Merced, donde vecinos reportaron a una persona inconsciente con visibles manchas de sangre en el cuerpo.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el joven habría sostenido una discusión con otro sujeto, quien presuntamente lo agredió con una navaja o cuchillo, provocándole múltiples lesiones, principalmente en el tórax y la cabeza. Tras la agresión, la víctima se desvaneció y quedó tendida sobre la vía pública.

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Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos de Protección Civil, quienes al valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo fue cubierto con una sábana azul, mientras policías acordonaron la zona para preservar la escena.

Posteriormente, se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente y a personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo, además de iniciar las investigaciones para esclarecer el caso.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos, mientras continúan las indagatorias para dar con el responsable.

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