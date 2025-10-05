Más Información

Cuando regresaba de una misa para celebrar una Primera Comunión, Javier Ruiz Sánchez fue asesinado a en la colonia Chinampac de Juárez, en .

El hombre, de 39 años, y su esposa Virginia Yoseline, de 28, transitaban a bordo de un automóvil Mini Cooper por la avenida Guelatao antes de las 13:00 horas de este sábado.

En el cruce con Circunvalación, Ruiz Sánchez fue herido con un arma de fuego. La agresión fue tan rápida que su esposa no supo quién ni cómo la cometió, según declaró después a la policía.

Testigos dijero que fueron tres disparos los que se escucharon y pidieron ayuda para el herido de bala, quien yacía en los asientos del Mini Cooper rosa, con placas PAJ-76-60.

Ante la tardanza de una ambulancia, policías preventivos del sector Santa Cruz abordaron al lesionado a una patrulla y lo trasladaron al ISSSTE Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, donde murió.

Se desconocía el móvil del homicidio, así como quién fue el responsable.

