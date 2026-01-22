Ecatepec, Méx.-Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec y de la Fuerza de Tarea Marina aseguraron un inmueble en la colonia Francisco I. Madero que, de acuerdo con las primeras investigaciones, funcionaba como un call center, utilizado para cometer extorsiones telefónicas y posiblemente para coordinar la venta de drogas del grupo delictivo “La Chokiza”.

El descubrimiento se produjo durante patrullajes de prevención del delito en la calle Venustiano Carranza, cuando los uniformados observaron a tres sujetos que intentaban ingresar rápidamente a la vivienda y que aparentemente portaban un arma de fuego.

Al ordenarles que se detuvieran, les fueron localizados envoltorios con hierba verde con características de marihuana, cristal y cocaína, así como una réplica de arma de fuego.

Lee también: Investigan extorsión en Tecámac, Edomex; separan a 10 agentes de la Policía de Investigación

Aseguran inmueble presuntamente utilizado por "La Chokiza", operaba como call center para cometer extorsiones telefónicas. Foto: Especial.

Los detenidos —identificados como Ariel “N”, Daniel Omar “N” y Bayron Alejandro “N”— ofrecieron a los policías 5 mil pesos para evitar su detención y revelaron que el inmueble operaba como un call center.

Los oficiales dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud (narcotráfico), cohecho (soborno), y portación, tráfico y acopio de armas prohibidas.

Durante las entrevistas iniciales, los detenidos confesaron formar parte de una banda dedicada a la extorsión y distribución de drogas.

Lee también: Edomex gestiona recuperación de 5 mil mdp

Las indagatorias apuntan a que el inmueble era operado por el grupo delictivo conocido como “La Chokiza”, cuya estructura fue liderada por Alejandro “N”, alias “El Choko”, detenido en septiembre de 2025 en un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en una plaza comercial de Ecatepec.

Las indagatorias apuntan a que el inmueble era operado por el grupo delictivo conocido como “La Chokiza”, cuya estructura fue liderada por Alejandro “N”, alias “El Choko” Foto: Especial

“La Chokiza” es una organización criminal con presencia en varias colonias de Ecatepec y zonas aledañas del Estado de México, dedicada principalmente a la extorsión telefónica —mediante call centers donde operadores amenazan a víctimas con secuestros virtuales, cobros de “derecho de piso” a comerciantes o falsas amenazas de violencia—, el despojo de propiedades, homicidios y venta de drogas.

De acuerdo a las autoridades, el grupo ha utilizado redes sociales para proyectar una imagen pública, presentándose en ocasiones como una organización que ofrece “asesoría jurídica” o “apoyo contra extorsiones”, aunque las investigaciones lo señalan como una célula delictiva con fuerte arraigo local, uso de simbología particular (como imágenes de Jesucristo en motocicleta con elementos de ostentación) y vínculos con el consumo y distribución de estupefacientes en el municipio.

Aseguran inmueble presuntamente utilizado por "La Chokiza", operaba como call center para cometer extorsiones telefónicas. Foto: Especial.

Lee también: Protestas en hospitales del Edomex; trabajadores de salud bloquean vialidades

El inmueble fue asegurado por la Policía Municipal y la Marina, mientras que la FGJEM prepara un cateo para recabar más evidencias.

Se implementó un operativo perimetral con participación de la Policía Metropolitana, la Fuerza de Tarea Marina y la Guardia Nacional para resguardar el lugar y evitar cualquier intervención de otros integrantes de la banda.

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar a más miembros del grupo y desarticular por completo esta célula delictiva que ha generado temor entre comerciantes y habitantes de Ecatepec.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr