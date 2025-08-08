En dos operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, se aseguraron 16 toneladas de autopartes y se detuvo a un sujeto de 33 años, en Iztapalapa.

Los cateos, donde presuntamente se comercializaban autopartes robadas, contaron con apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Marina Armada y de la Guardia Nacional.

Las acciones se realizaron en un domicilio y una accesoria localizados en la avenida Jalisco, colonia Paraje; mientras que la segunda operación fue en otro local, en la colonia Santa María Aztahuacán.

También aseguraron placas y tarjetas de circulación del estado de México y Morelos, y un arma de fabricación casera y cartuchos útiles.

Los dos predios fueron sellados y asegurados por personal de la FGJ. El sujeto detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.