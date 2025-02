El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que a partir de hoy operarán 50 comedores comunitarios, de los conocidos como ‘Manos a la Olla’, por toda la demarcación.

Desde uno de estos comedores, localizado en la colonia Huichapan, explicó que se pasó de 30 a 50 comedores para beneficiar a casi 4 mil 500 personas al día.

“Con esto cerca de mil mujeres salen de la cocina para poder dedicarse a otras actividades, ahí es donde decimos primero las mujeres y las jefas de familia, porque esas mil mujeres que alimentan el hogar ya no tienen que dedicarle el tiempo a preparar la comida, porque gracias a Manos a la Olla tienen mucho más tiempo para hacer más libres y poder dedicar ese tiempo a cualquier otra actividad”, expuso.

Lee también Estudiantes de la Prepa 6 sostienen diálogo con autoridades tras toma de plantel; exigen comedor comunitario y otras mejoras

Precisó que en promedio trabajan tres mujeres en cada comedor, por lo este programa social, que brinda las raciones de comida a 11 pesos, también le da trabajo a otras 150 mujeres.

“Con este incremento cumplimos este compromiso de poner primero a las mujeres y a las jefas de familia en todos los programas sociales. ¿Por qué lo hemos hecho así? por una simple y sencilla, razón, porque reconocemos que las mujeres jefas de familia son las que más trabajan y tienen un trabajo muy pesado que no tiene paga, no tiene reconocimiento, no tiene vacaciones y no pueden renunciar, y ese es el trabajo del hogar y una de las actividades del hogar es preparar la comida, y a eso queremos que renuncie muchas jefas de familia y les abrimos las puertas de nuestros comedores Manos a la Olla”, abundó Tabe.

Recordó que toda la comida que se vende en estos comedores comunitarios es para llevar, que son tres tiempos: sopa o arroz, plato fuerte, postres y agua, y garantizó el costo de 11 pesos para todo este año.

“Tenemos un equipo que está supervisando los comedores, ha sido un proceso de aprendizaje a lo largo de estos tres años para garantizar la calidad de los productos, que lleguen en tiempo y forma los insumos y también parta asegurarnos los menús óptimos, y obviamente poder cumplir con el compromiso de los 11 pesos, porque los precios son variables y lo que cuidados es que los precios no rebasen para garantizar los 11 pesos para que la gente esté satisfecha con el programa”, puntualizó.

vcr