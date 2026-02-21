La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que seis módulos nocturnos de vacunación contra el sarampión ya se encuentran funcionando, y que, a partir del lunes, serán 12 los puntos que operarán en un horario de 10:00 a 24:00 horas.

Los puntos habilitados se encuentran en el Deportivo Carmen Serdán y el estacionamiento de la Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En Iztapalapa los macrocentros habilitados para la vacunación se localizan en la Utopía Ixtapalcalli, en el centro de la alcaldía, sobre la Calzada Ermita Iztapalapa; así como en la Utopía Santa Cruz Meyehualco.

Lee también Rescatan cuerpo de hombre en aguas negras del Río de los Remedios, en Ecatepec; víctima no ha sido identificada

En tanto, en la alcaldía Benito Juárez se amplió la capacidad para la vacunación en el Parque de los Venados, con la instalación del macrocentro, esto para reforzar a las brigadas que ya se encontraban en el lugar.

En el centro de la capital, en la alcaldía Cuauhtémoc, el módulo de vacunación se encuentra instalado en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes; mientras que en Coyoacán, el módulo de vacunación se encuentra instalado en el centro de esta alcaldía.

Brugada Molina informó que estos módulos nocturnos estarán en operación a lo largo de 15 días, a partir de este sábado 21 de febrero, en un horario ampliado, y que contarán con brigadas y personal de salud con el equipo necesario para aplicar las dosis.

Lee también Jornada de búsqueda en Río de los Remedios y Cerro del Chiquihuite concluye sin hallazgos; participan 476 personas

Seis módulos nocturnos de vacunación ya están trabajando al servicio de la ciudadanía. Recuerda que a partir del próximo lunes serán 12 y operarán de 10:00 a 00:00 hrs.



Acércate y recibe tu inmunización, ¡si te cuidas tú, nos cuidas a todos! pic.twitter.com/WLpIaPp2fp — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 21, 2026

"Va a haber todo lo necesario para la vacunación; queremos ganarle al sarampión y la única manera es que te vacunes", expresó la mandataria al convocar a la población a acudir a estos espacios en los que se estará aplicando el biológico.

La Jefa de Gobierno dio a conocer que al día de hoy, 21 de febrero, se ha vacunado a un total de un millón 379 mil 373 personas, y subrayó que la meta propuesta es alcanzar las dos millones de dosis aplicadas.

En su llamado a la población para acudir a vacunarse, refirió que las personas que tienen que acudir son especialmente niñas y niños, quienes, destacó, son prioridad, así como menores de 49 años, esto con el fin de prevenir contagios y proteger la salud pública.

Lee también Cae sujeto acusado de robar y balear a comerciante en la GAM; es trasladado al MP

Subrayó que la ciudad se mantiene en una carrera para evitar la propagación del sarampión y reiteró que la vacunación es la herramienta más eficaz para lograrlo.

"Acudan, por favor, que estamos en la carrera contra el sarampión y vamos a ganarle", afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr