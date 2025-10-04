La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, arrancó el programa de bacheo donde el objetivo es revertir el estado de 3 mil baches en la demarcación.

Arranca programa de bacheo

Este sábado arrancó el Operativo Bachéale Cuauhtémoc en el tramo de Salvador Díaz Mirón (entre cedro y nogal), Santa María la Ribera. La meta es atender la problemática en 33 colonias en total.

La edil puntualizó que en su gestión ya se han reparado 9 mil baches. También mencionó la importancia de que la demarcación cuente con recursos suficientes, ya que la mayoría se utiliza para el pago de nómina.

“¿Cuál es la meta para cumplir el día de hoy? Pues esperemos que casi 3’mil baches, estamos todo el equipo de la alcaldía, vecinas, vecinos, voluntarios para hacer esta jornada bacheale en Cuauhtémoc y pues muy contenta de este gran equipo que hemos hecho con los vecinos y vecinas. Llegamos a este gobierno a recuperar su confianza y lo hemos logrado, porque hemos hecho un gran equipo”, sostuvo.

