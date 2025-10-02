La Secretaría del Bienestar entregó apoyos económicos a las primeras 3 mil familias damnificadas por las intensas lluvias del sábado en el Estado de México; por la noche, el gobierno de la CDMX entregó apoyos a 2 mil 547 familias afectadas.

Al ser desalojada el agua que hasta la tarde-noche del martes aún se encontraba en 12 calles de las colonias Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada, en Nezahualcóyotl, la Secretaría Bienestar inició ayer la entrega del apoyo económico de 8 mil pesos a los damnificados.

La dispersión del dinero en efectivo que ordenó la presidenta, Claudia Sheinbaum, fue coordinada por la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, en el Estadio Neza 86.

Ahí la funcionaria precisó que son 3 mil las primeras familias a las que se les dará el recurso. Con ese dinero podrán comprar productos y limpiar los inmuebles anegados en los que viven.

“Habrá otros apoyos que la presidenta [Claudia Sheinbaum] va a compartir en su momento, pero este es el primero para que se mantenga la casa limpia porque la salud es muy importante. Hasta el día de ayer llevábamos censadas 3 mil personas que son las que ya pueden cobrar el día de hoy (ayer), hoy (ayer) seguimos censando y estarán viniendo mañana (hoy) y hasta el día sábado vamos a dar este primer pago”, explicó.

“Voy a emplear el dinero para remodelar algunos muebles que fueron afectados, algunos porque no se va a poder todos. Todavía no hago un recuento porque no he podido limpiar y pues ahorita voy a ver si sirve mi lavadora, refrigerador, mis trastes, tenía un sofá y ese definitivamente sí se va pa’ fuera, ropa voy a ver si se le quita el mal olor o la tiro”, comentó Miriam Nicolás, habitante de la colonia Ampliación Vicente Villada, quien fue una de las que se presentó por su apoyo.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que se destinarán 100 millones de pesos en conjunto con el gobierno federal para atender de manera inicial a los afectados en la CDMX. Dijo que estos recursos serán entregados de manera directa, mientras se concreta el pago del seguro.

Por la noche, Brugada acudió a Iztapalapa donde entregó apoyos 2 mil 547 familias: 8 mil pesos a viviendas catalogadas en verde por daños menores; 15 mil pesos a los de categoría naranja; 25 mil pesos, de color rojo, donde el agua alcanzó hasta un metro y 50 mil pesos donde “prácticamente perdieron todo”.