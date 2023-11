Tras la renuncia al PRI de Adrián Rubalcava, inconforme por la designación de Santiago Taboada como precandidato de la coalición Va por la CDMX, el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, arremetió contra el alcalde con licencia de Cuajimalpa, sin mencionarlo por su nombre, y aseguró que en el partido “nadie es indispensable”.

En el marco del registro de Xóchitl Gálvez como precandidata única del Revolucionario Institucional, Moreno afirmó que el tricolor se fortalece con la salida de la “bola de cínicos y corruptos” que se van al no verse favorecidos con algún cargo y los calificó de oportunistas “que estaban dominados por la ambición”.

A su vez, la virtual candidata presidencial se deslindó de la designación de Santiago Taboada y aclaró que fue una decisión de las dirigencias partidistas, aunque reconoció que recomendó elegir a la persona más competitiva.

Entrevistada al término de la entrega de su constancia de registro como candidata presidencial del PRI, reconoció que ha sostenido pláticas con los dirigentes sobre las candidaturas, pero insistió en que la determinación no es de ella.

“Yo no tomé la decisión, la decisión la tomaron los presidentes de los partidos. (…) Yo lo único que le pedí a los dirigentes nacionales es que en cada caso se busque elegir a la persona más competitiva”, aclaró.

“Nadie es indispensable”

El dirigente nacional priista negó traición o engaño a Rubalcava y afirmó que se les escuchó y se les dio apertura a todos, incluso a quienes no tienen congruencia, principios ni valores.

“Imagínate estar alguien en uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos. Dime qué compromiso puede haber. Entonces el mensaje es para el que se quiera poner el saco, aquí nosotros es competitividad, aquí no va a haber presiones, aquí no va a haber regalos de nadie, aquí no hay indispensables”, recalcó.

El líder tricolor acusó chantaje de quienes no aceptan las decisiones que ha tomado el partido y el Frente Amplio para postular a las figuras más competitivas e hizo un llamado a la unidad.

“A todos los convocamos a cerrar filas por México. Nadie puede poner en riesgo el destino, la democracia y las libertades de nuestro país. Nadie es más grande que un partido, nadie presiona al PRI, nadie chantajea al PRI. En el PRI se toman decisiones y en el PRI vamos a ir con la fuerza de la militancia”, advirtió.

Moreno recalcó que los que renunciaron o fueron expulsados del partido gozaron durante años de grandes oportunidades y se beneficiaron de ellas.

“Y lo digo claro, su expulsión o cuando se van del PRI, en vez de menguarnos nos fortalece. Perdimos un peso que se volvió útil, un lastre que desacreditaba al PRI, bola de cínicos que por culpa de ello la sociedad no nos dio su confianza, porque eran una bola de corruptos que mancharon al partido” y que pretendían adueñarse de él “de forma abusiva e irresponsable”.

“Aquí vamos a trabajar, y lo digo claramente, firme y categóricamente, con las y los más competitivos y cuando el partido toma una decisión todos nos vamos en esa dirección, porque así somos los priistas y vamos juntos y cerramos filas”, enfatizó.

Además, minimizó la renuncia de Adrián Rubalcava, pues hay miles de nuevos militantes. “¿Sabes cuántos priistas, nuevos militantes, en los últimos tres meses? 64 mil 630”, presumió.

Advirtió que muchos se equivocan, pues “la soberbia es el pecado favorito del diablo. Que porque se va uno el PRI no va a ganar, ¡por favor!, nosotros tenemos estructura”.

En tanto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que su partido no traicionó al diputado con licencia Luis Espinosa Cházaro, quien también fue relegado de la contienda por la Jefatura de Gobierno. En entrevista con EL UNIVERSAL, reconoció que Cházaro está enojado, pero sostuvo que por mucha amistad que exista entre ambos, “yo pongo por delante el interés general del partido”, y la elección de Taboada fue la mejor opción.

“No lo traicionamos, tomamos la mejor decisión de acuerdo con los liderazgos de la Ciudad de México en las alcaldías”, subrayó.