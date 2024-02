Para atender la problemática hídrica de la Ciudad de México, el precandidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski afirmó que “esta ciudad necesita adultos en el cuarto, no necesita improvisaciones”, dijo

Al acompañar a los legisladores de Movimiento Ciudadano quienes urgieron al gobierno a emitir una Declaratoria de Emergencia Hídrica, indicó que Clara Brugada gobernó Iztapalapa por más de 10 años y no pudo solucionar la falta de agua que padecen los habitantes de la demarcación.

“Escucho a una persona que en 10 años no pudo arreglar problemas de agua en la alcaldía que gobernó, en Iztapalapa; dice clara, que el problema es la vivienda y los desarrollos, no le entiende nada. No entiende que esta ciudad necesita más vivienda, pero esa vivienda se tiene que construir sin corrupción, sin pisos extras como lo ha hecho otro candidato también que pretende gobernar esta ciudad que necesita soluciones serias de mediano y largo plazo y no tenemos tiempo que perder; el agua es el mayor problema que tiene esta ciudad y no se actúa en consecuencia”.

Chertorivski aseguró que es tiempo de seriedad, de sensatez ante el grave problema que existe pues se acerca la hora 0, y a partir de junio aquellas personas que no habían sufrido de escasez de agua, comenzarán a sentir la problemática. “Esta ciudad es demasiada compleja para improvisados”.

Dijo que Morena está lucrando con el pago de las pipas de agua, además de que el actual gobierno no invirtió en medidas urgentes para dotar de infraestructura hídrica a la urbe.

Los legisladores del congreso capitalino presentarán un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de la Ciudad de México para que emita la Declaratoria de Emergencia Hídrica, lo que implicaría que se pueda acceder a fondos y tomar las medidas necesarias para estar preparados en los meses siguientes.

