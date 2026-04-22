Más Información
Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica; Esthela Damián participará en Guerrero, anuncia
"Ya la buscaré para plantearle mi decisión", dice Luisa Alcalde sobre invitación de Sheinbaum; "me siento muy honrada", expresa
Teotihuacán reabre sus puertas tras ataque; instalan operativo con elementos de GN, Policía Auxiliar y custodios del INAH
Sheinbaum pide a Chihuahua y EU explicar operación de agentes en territorio mexicano; "no es menor lo que sucedió", condena
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado para este miércoles 22 de abril en la Ciudad de México.
Para este día se esperan lluvias con chubascos ocasionales que podrían estar acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo.
Se prevén vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora. Particularmente, en el centro, norte y oriente de la CDMX, se esperan vientos con rachas fuertes, entre las 17:00 de la tarde y las 20:00 horas.
Lee también Teotihuacán reabre sus puertas tras ataque
La temperatura máxima prevista para las próximas 24 horas alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 15 °C.
Exreina de belleza es asesinada a balazos dentro de su departamento en Polanco; suegra es señalada como presunta responsable
mahc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]