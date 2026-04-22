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La () prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado para este miércoles 22 de abril en la Ciudad de México.

Para este día se esperan ocasionales que podrían estar acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo.

Se prevén vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora. Particularmente, en el centro, norte y oriente de la CDMX, se esperan vientos con rachas fuertes, entre las 17:00 de la tarde y las 20:00 horas.

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La temperatura máxima prevista para las próximas 24 horas alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 15 °C.

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