El Sistema de Transporte Colectivo (STC) adquirirá 45 trenes para la Línea 3 del Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad, como parte de los trabajos de modernización programados para comenzar en diciembre de 2026.

En el Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada se detalla que como parte de esta intervención se contempla la renovación de su infraestructura y estaciones, así como la adquisición de 45 trenes.

Durante el periodo de obras se implementarán cierres programados en estaciones para llevar a cabo trabajos de rehabilitación en los sistemas eléctricos, hidráulicos y de señalización, así como la modernización de instalaciones fijas y elementos de accesibilidad.

En el documento se indica que ya se han llevado a cabo estudios técnicos especializados que permitirán definir con precisión el alcance de las obras requeridas.

Los procesos de licitación se llevarán a cabo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, “bajo principios de transparencia, eficiencia y máxima rendición de cuentas. El inicio de la obra está previsto para diciembre de 2026”.

Modernización Línea B

El Metro expuso que también se trabaja en la mejora de comunicación e infraestructura de la Línea B, con una inversión de 290 millones de pesos.

Indicó que se estima que el proyecto integral de rehabilitación de la línea tiene un avance de 60%. Contempla la rehabilitación de equipos de vía en el tramo elevado y nuevos durmientes.