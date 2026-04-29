Naucalpan, Méx.— Sin fecha definida para su implementación, el Ayuntamiento de Naucalpan alista la entrada en funcionamiento del sistema de parquímetros, tras la aprobación del reglamento y los polígonos de operación por parte del Cabildo; la colonia La Florida quedó fuera debido al rechazo de sus habitantes.

El alcalde Isaac Montoya Márquez defendió el programa y argumentó que busca regular el uso de espacios de estacionamiento y evitar abusos en la vía pública.

“Hay quienes toman de rehenes a las calles y hacen uso deliberado de cajones de estacionamiento… muchas veces incurren en extorsión y en otro tipo de delitos”, sostuvo, tras el aval del Reglamento de Parquímetros.

El presidente municipal indicó que el proyecto surgió a partir de las demandas ciudadanas en distintas zonas, aunque reconoció que no existió consenso total en algunas comunidades.

“En La Florida estuvieron en su mayoría en contra de la implementación y, haciendo caso a los vecinos, ahí no se aplicó”, dijo.

Isaac Montoya señaló que en colonias como Lomas de Tecamachalco y Ciudad Satélite sí se contempla la operación del sistema, bajo un esquema que, dijo, busca mayor control.

El edil reiteró que el programa se aplicará bajo criterios de transparencia y con base en las opiniones recabadas en cada zona.

La presidenta de la Asociación de Colonos, Angélica Bernal Antillón, indicó que la oposición vecinal responde a experiencias previas con este sistema, que “no resolvió los problemas de movilidad en la zona”.

Los parquímetros se suspendieron en Naucalpan desde noviembre de 2014 por acuerdo de Cabildo y dejaron de operar en 2015, tras concluir la concesión con la empresa Parking Meter, en medio de señalamientos por falta de transparencia en el manejo de los recursos durante la entonces administración.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.