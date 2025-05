La alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, le pidió al Gobierno de la Ciudad de México reordenar el comercio ambulante que hay sobre la Alameda Central, Paseo de la Reforma y otras vías primarias de la demarcación.

Asimismo, durante su comparecencia ante comisiones unidas del Congreso local, solicitó que se aplique la extinción de dominio a 11 hoteles que son usados para la explotación sexual y como centros de operación del crimen organizado.

Rojo de la Vega dejó claro que no se puede criminalizar al comercio ambulante, pero dijo que ningún derecho se ejerce violando la ley o pisoteando el derecho de los demás, pues los comercios establecidos pagan impuestos y contribuyen a la economía formal, pero sus ventas se comprometen por la presencia de ambulantes; mientras que las y los vecinos padecen porque no pueden no caminar por las banquetas debido a la presencia de puestos fijos y semifijos.

“Se está mandando un mensaje muy peligroso que no queremos, ni para la Ciudad, ni para México, pareciera que es más importante tener un amigo en el Gobierno que cumplir la ley. Necesitamos hacer un censo de los comerciantes, reubicar, sobre todo, espacios críticos como hospitales, puntos de acceso al transporte público, después crear corredores comerciales con condiciones dignas donde ellas y ellos puedan alojarse, formalizarlos progresivamente, porque son trabajadores que viven en riesgo permanente, sin acceso a la salud, sin prestaciones sociales, sin apoyo, sin financiamiento, y definitivamente tenemos que eliminar la corrupción de quienes siguen dando permisos ilegalmente para seguir cobrando piso”, aseveró.

La alcaldesa también solicitó que se aplique la extinción de dominio a 11 hoteles que son usados para la explotación sexual y como centros de operación del crimen organizado. (Foto: especial)

En este sentido, dijo que han recuperado 45.8 kilómetros de espacio público.

De igual forma, durante su mensaje la alcaldesa reiteró que se debe de extinguir el dominio de muchos hoteles que no tiene registro, y que actualmente son usados por grupos del crimen organizado para explotar sexualmente a mujeres o como centros de operación.

“Hago un llamado al Gobierno de la Ciudad porque a esto se han sumado bandas extranjeras que cada vez operan con más fuerza, la jefatura de Gobierno y el Gobierno Federal tienen a su disposición todas las unidades especializadas en el combate de la droga, y no podemos permitir que a escasos kilómetros de Palacio Nacional sea un territorio sin ley”.

Rojo de la Vega destacó que desde hace siete meses comenzaron a transformar la demarcación, la cual la encontró muy abandonada. También destacó que ya se terminó la corrupción, y defendió algunos de sus proyectos insignia como los Puntos Violeta, con los cuales se ha logrado detener a 17 violentadores sexuales.

Precisó que se han reparado 34 mil luminarias y han tapado más de cuatro mil 500 baches.

