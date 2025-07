Tras el abandono de una perrita, que fue encontrada amarrada en el Módulo Diana del Parque México -tercer caso similar registrado en este espacio público en las últimas semanas-, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, hizo un llamado a la tenencia responsable de animales de compañía, y advirtió que abandonarlos es un delito.

En un comunicado, la alcaldía precisó que tras el hallazgo de la perrita, la edil instruyó su traslado inmediato al Centro de Atención Canina y Felina de la demarcación para su valoración médica y resguardo.

“Nada más les digo que abandonar a los perros es un delito. Así que vamos a hacer la investigación correspondiente. Lo primero es llevarla a nuestro Centro de Atención Canina y Felina para que nuestra veterinaria la revise y vea que todo esté bien”, expresó.

De acuerdo con la alcaldía, actualmente, el Centro opera al límite de su capacidad, por lo que se hizo un llamado urgente a la ciudadanía a no abandonar animales, fomentar la esterilización y, sobre todo, optar por la adopción en lugar de la compra.

La perrita abandonada fue trasladada al Centro de Atención Canina y Felina de la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX (04/07/2025). Foto: Especial

“Todos los días rescatamos animales víctimas del abandono. No hay justificación. Si no puedes cuidarlo, hay opciones, pero amarrarlo a un poste y dejarlo es violencia. No podemos seguir normalizándolo”, añadió.

El Centro de Atención Canina y Felina alberga actualmente a decenas de perros y gatos listos para ser adoptados. Todos han sido revisados por personal veterinario, están esterilizados y esperan una familia que les dé el cuidado que merecen.

Las personas interesadas en adoptar pueden acudir directamente al Centro de Atención Canina y Felina, ubicado en la colonia Peralvillo, o consultar las redes sociales de la Alcaldía Cuauhtémoc para conocer a los lomitos y michis que buscan hogar.

La alcaldesa reiteró que el bienestar animal no es un tema menor para esta administración, y recordó que abandonar a un animal en la vía pública puede ser sancionado conforme al Código Penal de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Artículo 24 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, abandonar animales en la vía pública se considera maltrato, ya que implica omitir cuidados básicos, poner en riesgo su vida o exponerlos al sufrimiento. Además, el Artículo 350 Bis del Código Penal de la Ciudad de México establece sanciones de hasta dos años de prisión a quien cometa actos de crueldad o maltrato animal, incluyendo el abandono.

