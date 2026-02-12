La alcaldía Benito Juárez realizó el retiro de pérgolas que invadían el arroyo vehicular e impedían el libre tránsito peatonal en Parroquia 201 local 3, Parroquia 306; colonia Actipan y en Parroquia 306 esquina con Nicolás San Juan 1565; colonia Del Valle Sur.

El alcalde Luis Mendoza señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de orden y recuperación del espacio público en la demarcación.

Retiran pérgolas que impedían el libre tránsito peatonal en la alcaldía Benito Juárez; priorizan seguridad peatonal. Foto: Especial.

“La vía pública es de las y los vecinos. Nuestro compromiso es mantener el orden y priorizar siempre la seguridad peatonal, especialmente en zonas de alta movilidad como nuestras áreas hospitalarias”, afirmó.

Las cinco estructuras retiradas ocupaban espacios destinados tanto a la circulación vehicular como al paso seguro de peatones, generando riesgos para vecinos y transeúntes, particularmente en la colonia Del Valle Sur, considerada zona de hospitales y con alta movilidad diaria.

Laura Vázquez, vecina de la colonia Del Valle Sur, expresó su agradecimiento por las acciones emprendidas, “agradezco a la alcaldía que nos haya escuchado, más que nada porque vivimos en zona de hospitales. Felicito y agradezco el trabajo que ha hecho el alcalde Luis Mendoza, que ha mostrado conciencia para el tema de paso de peatones”.

