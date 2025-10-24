Personal de la alcaldía Benito Juárez llevó a cabo el retiro de pérgolas colocadas en diversos establecimientos mercantiles de la colonia Del Valle, con el objetivo de recuperar el espacio público en beneficio de la comunidad.

El pasado 10 de octubre, la demarcación notificó a 17 locatarios de que las estructuras y enseres colocados en la vía pública constituían un acto ilegal, por lo que se les invitó a retirarlas; sin embargo, siete de ellos no lo hicieron, por lo que las autoridades de la demarcación procedieron a su levantamiento. Con este operativo, van más de 250 estructuras retiradas en diversas colonias de junio a la fecha.

Diego Montiel, director general de Jurídica, Gobierno y Normatividad Urbana señaló que “por instrucciones del alcalde Luis Mendoza, nos encontramos en la calle Pedro Romero de Terreros, en la colonia Del Valle, dando cumplimiento al apercibimiento que se les dio hace una semana a los comercios para recuperar el espacio público. Continuamos con orden y seguridad. En coordinación con la Dirección General Jurídica, Gobierno y Normatividad Urbana, Servicios Urbanos y Protección Civil nos encontramos liberando el espacio público”.

Como resultado de estos trabajos, también se retiró una estructura de concreto que se construyó de manera ilegal así como enseres; mesas, sillas, bancas y macetas, los cuales impedían el libre tránsito de vecinos y visitantes, tal como lo manifestó Raúl de Anda, habitante de Benito Juárez:

Leer también: Vinculan a proceso a Donovan por homicidio del abogado David Cohen

Con estas acciones, la alcaldía Benito Juárez busca recuperar el espacio público. (Foto: especial)

“Soy vecino de la zona y estoy dando cuenta de las acciones que está tomando la alcaldía Benito Juárez. Me parece lo más prudente, porque son espacios que pertenecen al peatón, nada más los únicos que se benefician son los negocios, los vecinos somos los que tenemos que estar sorteando para pasar por la banqueta. Me parece adecuado, es justo y estoy de acuerdo en este tipo de acciones para liberar el paso peatonal”.

La demarcación señaló que el compromiso del alcalde Luis Mendoza con los benitojuarenses es garantizar que en cada calle se privilegie el orden y la seguridad, “más allá de dichos, con hechos concretos que son respaldados por los propios vecinos”.

“Siempre vamos a apoyar en lo que sea necesario a nuestro alcalde Luis Mendoza, siempre tenemos cosas buenas de él y vamos a seguir apoyando siempre a nuestra alcaldía para que todo se vea con más orden”, declaró María de Lourdes Hernández, residente de la colonia Del Valle.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr