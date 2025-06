El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, informó que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, reubicarán a los comerciantes fijos y semifijos que se localizan sobre Calzada de Tlalpan, esto con miras al Mundial de 2026.

Asimismo, en conferencia de prensa, señaló que este miércoles arrancó un operativo para el retiro de pérgolas, es decir, las mesas, sillas y otros enseres que tienen los establecimientos mercantiles sobre las banquetas y que dificultan el tránsito peatonal.

Precisó que este tipo de acciones buscan el rescate de espacios públicos, y presumió que durante la presente administración se han retirado más de cinco mil puestos irregulares.

El edil panista señaló que no cuenta con un registro de puestos sobre Calzada de Tlalpan, pero dejó claro que únicamente serán reubicados los que cuenten con permiso, mientras que los irregulares serán retirados de forma definitiva.

Explicó que para esta reubicación se tomarán en cuenta tres criterios:

Que no afecte a vecinos

Que los puestos no se ubiquen afuera de supermercados; mercados o tiendas de conveniencia

Que estén sobre bardas perimetrales, sin entradas ni salidas

“Estamos viendo quiénes tienen permiso y quienes no, los que no tienen permiso no tienen reubicación, no existe tolerancia en Benito Juárez para ningún puesto que no tenga permiso, los criterios de reubicación ya los tenemos; y si regresan, vamos encontrar lugares donde a la gente no le moleste, y si se quedan ahí, se tienen que quedar ahí para que podamos rescatar las vialidades y las colonias”, expuso.

Luis Mendoza comentó que en la alcaldía Benito Juárez tienen mil 736 puestos fijos y semifijos registrados, y que han mejorado la imagen, seguridad e higiene en el 60% de ellos.

Subrayó que lo que están haciendo es que los comerciantes pinten sus estructuras de blanco y que todos usen mandil, cofia y cubrebocas. Además, todos deben limpiar y desinfectar su zona de trabajo, y está prohibido tirar desechos al drenaje.

De igual forma, dijo, buscan que todos los puestos fijos estén capacitados en primeros auxilios, por lo que ya capacitaron a 300 comerciantes en materia de Protección Civil, y se revisan constantemente las instalaciones eléctricas y de gas, para evitar accidentes.

