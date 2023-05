El alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, pidió a los diputados de oposición ya cerrar el capítulo de Sofía y Esmeralda, quienes murieron al caer en una coladera sin tapa afuera del Palacio de los Deportes.

Durante su comparecencia en las comisiones unidas de Alcaldías y Administración Pública local en el Congreso de la Ciudad de México, y ante los cuestionamientos al respecto, el edil morenista se desmarcó de este tema y dijo que esto era responsabilidad del gobierno central.

“Ya deberían cerrar ese capítulo porque si no, la verdad, parecemos como esos animalitos que andan sobre la carne muerta y no creo que sea el caso, no vale la pena hacer política con eso”, sostuvo.

Pidió a las legisladoras de oposición anotar que todo, absolutamente todo lo que pasa en una vialidad primaria le corresponde al gobierno de la Ciudad: basura, alumbrado, cascajo, seguridad pública, vialidad, todos los temas que pasan en una vialidad primaria corresponden al gobierno de la Ciudad. “El lamentable incidente pasó en Viaducto, me imagino que usted sí sabe que Viaducto es una vialidad primaria, por tanto, corresponde al gobierno de la Ciudad, ya no debería estar aquí el tema”.

Comentó que el gobierno capitalino es el encargado de estar tratando este tema con la familia de estas jóvenes que lamentablemente perdieron la vida el pasado 11 de noviembre.

En este sentido, destacó que tras este incidente su administración ya ha comenzado a colocar tapas de coladeras de plástico para evitar su robo.

“En la Ciudad ha habido un robo muy grande (de coladeras) en Iztacalco también, y hemos adquirido y colocado 632 coladeras nuevas en la alcaldía. Ya no las ponemos de fierro para evitar sus robos, sino son coladeras ahora plásticas y entonces esperamos que disminuya este problema que fue el que originó que dos jovencitas perdieran la vida, lamentablemente”, subrayó.

Durante su comparecencia, Armando Quintero también aseguró que apoya a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en su carrera a la presidencia, y que las críticas en su contra, como la que se le hace por supuestamente haber comparado una bolsa de marca fina, son “grilla barata”.

“Apoyo a Claudia, sí apoyo a la doctora, tiene dos doctorados en Ciencias, en Ingenierías, dos doctorados… y es falso, ella en su vida va a comprar, no es de ese filing y no tiene esa aspiración de comprar bolsas caras, es una grilla barata, pero ella se defiende, ya se defendió y no se preocupe, va a ser su presidenta”, sostuvo.

Nueva cara para la Mixhuca

El alcalde de Iztacalco comentó que el gobierno central y Ocesa llegaron a un acuerdo para mejorar la zona de un lago que se encuentra en la Magdalena Mixhuca.

“La jefa de gobierno llegó a un acuerdo con Ocesa para que ahí se haga un área deportiva: tres canchas de futbol, un área para adultos mayores y un área con audorama y juegos infantiles. Eso, una parte lo hace el gobierno de la Ciudad, el relleno del lago, y las canchas y está parte exterior la va a hacer Ocesa”, detalló.

Al respecto, también comentó que la alcaldía está haciendo una inversión muy grande en la zona, de la puerta 11 a la 14, donde se está recuperando toda esa área para construir un tren moderbo para niños “que recorra de la puerta 11 a la 14”.

“Se está recuperando un área para que los vecinos de la Cuchilla Agrícola Oriental y de la Colonia Rodeo puedan tener, cercano a ellos, la mejor área deportiva que hay en la Ciudad de México, ya estamos trabajando en eso y con parte de la recuperación de los espacios públicos, recuerden que la Mixhuca nos la habían quitado, la doctora Sheinbaum nos la devolvió a Iztacalco y estamos eternamente agradecidos por eso”, concluyó.

Durante la comparecencia hubo tiempo para algunos chistes, por ejemplo, la diputada local Ana Villagrán apuntó que una de las cosas por las que reconoce a Iztacalco era por la Bellacath “desde la Agrícola Oriental”; mientras que el alcalde sostuvo que encontraron en un vodka supuestamente hecho en Iztacalco, el kosaco, lo que desató algunas risas y chitesillos entre los presentes. “Iba a traer una botella…”, dijo Quintero, “para probarlo”, dijo Lourdes González, lo que desató la risa de los presentes.