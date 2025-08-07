El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, adelantó que el próximo 6 de septiembre se pondrá en marcha, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la primera policía ambiental de la Ciudad de México, cuyo objetivo será la protección de los bosques y la riqueza natural de la capital.

Durante el Casa por Casa que se realizó en la colonia Lomas del Padre, el edil invitó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a que lo acompañe a la inauguración de esta nueva corporación.

Foto: Especial.

“Quiero invitarla a que nos honre con su presencia el próximo 6 de septiembre, en la inauguración de la primera Policía Ambiental de la Ciudad de México, que estamos trabajando junto con la Secretaría de Seguridad. Este será un nuevo cuerpo de seguridad cuyo objetivo es precisamente el de cuidar de nuestros bosques y de nuestra riqueza natural”, dijo.

Lee también: Avanza en comisiones del Congreso en CDMX exigir licencia a conductores de scooters y bicis eléctricas

Foto: Especial.

En su oportunidad, la mandataria capitalina adelantó que el 2 de septiembre arrancarán los trabajos para que esta colonia sea la “más iluminada” de Cuajimalpa; además de la construcción de dos “caminos seguros” en este punto de la ciudad.

En el evento, habitantes de la colonia aprovecharon para manifestar sus necesidades e inquietudes respecto a temas como agua y medio ambiente en este punto de la CDMX.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr