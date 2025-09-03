Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

El alcalde en Benito Juárez, , recibió a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y ambos convinieron trabajar de manera conjunta en la construcción de una y por el reconocimiento de los pueblos originarios.

La activista destacó que desde hace 33 años vive en la , donde ahora pretende instalar una Asociación Civil que lleva su nombre, a lo que el alcalde expresó su disposición de apoyarla para que se concrete la propuesta.

Luis Mendoza reconoció la trayectoria de Rigoberta Menchú, quien, dijo, ha llevado el mensaje de respeto a los pueblos originarios por todo el mundo, con la finalidad de preservar sus culturas y tradiciones.

Lee también:

“En la alcaldía reconocemos su trayectoria y cuente con todo el apoyo y la infraestructura para la realización de las diversas actividades culturales y educativas que llevan a cabo en favor de las comunidades originarias”, mencionó.

Rigoberta Menchú y el alcalde destacaron en la necesidad de fortalecer los municipios y alcaldías, porque son piezas fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la sociedad. Foto: Archivo
Rigoberta Menchú y el alcalde destacaron en la necesidad de fortalecer los municipios y alcaldías, porque son piezas fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la sociedad. Foto: Archivo

Rigoberta Menchú y el alcalde destacaron en la necesidad de fortalecer los municipios y alcaldías, porque son piezas fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la sociedad, además de que son las primeras instancias de gobierno a las que la gente acude para atender sus necesidades.

Lee también:

“Yo creo mucho en la autoridad municipal, y a me hubiera gustado mucho ser presidenta municipal de mi localidad, que estaba conformada por 40 familias, era una localidad chica pero su importancia es que podíamos atenderlos y ayudar a mejorar sus condiciones”, destacó Menchú Tum.

Finamente, Luis Mendoza y la activista coincidieron en que este primer encuentro sea el primero de muchos y que les permita estrechar los lazos de colaboración hacia los diversos sectores de la alcaldía Benito Juárez.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses