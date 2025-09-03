El alcalde en Benito Juárez, Luis Mendoza, recibió a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y ambos convinieron trabajar de manera conjunta en la construcción de una cultura de paz y por el reconocimiento de los pueblos originarios.

La activista destacó que desde hace 33 años vive en la alcaldía Benito Juárez, donde ahora pretende instalar una Asociación Civil que lleva su nombre, a lo que el alcalde expresó su disposición de apoyarla para que se concrete la propuesta.

Luis Mendoza reconoció la trayectoria de Rigoberta Menchú, quien, dijo, ha llevado el mensaje de respeto a los pueblos originarios por todo el mundo, con la finalidad de preservar sus culturas y tradiciones.

“En la alcaldía reconocemos su trayectoria y cuente con todo el apoyo y la infraestructura para la realización de las diversas actividades culturales y educativas que llevan a cabo en favor de las comunidades originarias”, mencionó.

Rigoberta Menchú y el alcalde destacaron en la necesidad de fortalecer los municipios y alcaldías, porque son piezas fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la sociedad. Foto: Archivo

Rigoberta Menchú y el alcalde destacaron en la necesidad de fortalecer los municipios y alcaldías, porque son piezas fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la sociedad, además de que son las primeras instancias de gobierno a las que la gente acude para atender sus necesidades.

“Yo creo mucho en la autoridad municipal, y a me hubiera gustado mucho ser presidenta municipal de mi localidad, que estaba conformada por 40 familias, era una localidad chica pero su importancia es que podíamos atenderlos y ayudar a mejorar sus condiciones”, destacó Menchú Tum.

Finamente, Luis Mendoza y la activista coincidieron en que este primer encuentro sea el primero de muchos y que les permita estrechar los lazos de colaboración hacia los diversos sectores de la alcaldía Benito Juárez.

