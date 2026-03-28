El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, inauguró la cancha “Poder Popular”, con el objetivo de fortalecer el tejido social y fomentar estilos de vida saludables mediante la recuperación de espacios públicos, que beneficiarán directamente a los habitantes de la demarcación.

En compañía de integrantes de su gabinete, representantes de las empresas participantes y miembros de la comunidad, el edil señaló que la recuperación de este espacio responde a la necesidad de generar entornos seguros y dignos para la práctica del deporte, contribuyendo a mejorar la salud pública, la convivencia comunitaria y fortalecer la seguridad en la zona.

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Alcalde de Álvaro Obregón inaugura cancha “Poder Popular”; busca fortalecer el tejido social y fomentar estilos de vida saludables. (Foto: especial)

Dijo que la alcaldía se prepara para el Mundial 2026, impulsando la mejora de infraestructura deportiva y espacios públicos que permitan recibir a visitantes nacionales e internacionales, al tiempo que se promueve la activación física y la integración comunitaria.

Este proyecto es resultado del trabajo coordinado entre la Alcaldía y la iniciativa privada, con la participación de empresas como Coca-Cola FEMSA, Fundación Walmart México y Pinturas Osel quienes sumaron esfuerzos para hacer posible la rehabilitación de este espacio deportivo en la colonia Poder Popular.

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