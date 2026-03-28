Más Información

Así vio EL UNIVERSAL Deportes a la Selección Mexicana ante Portugal; doce de nuestros reporteros y editores dan su análisis

Así vio EL UNIVERSAL Deportes a la Selección Mexicana ante Portugal; doce de nuestros reporteros y editores dan su análisis

Así fue el impresionante show de medio tiempo en la reinauguración del estadio Banorte

Así fue el impresionante show de medio tiempo en la reinauguración del estadio Banorte

EN VIVO Empate entre México vs Portugal; así fue el minuto a minuto del partido amistoso

EN VIVO Empate entre México vs Portugal; así fue el minuto a minuto del partido amistoso

Muere aficionado tras caer de palco del Estadio Banorte; estaba en estado de ebriedad

Muere aficionado tras caer de palco del Estadio Banorte; estaba en estado de ebriedad

VIDEO: Detienen a mujer tras apuñalar a empleadas de supermercado en Chihuahua; víctimas están fuera de peligro, reportan

VIDEO: Detienen a mujer tras apuñalar a empleadas de supermercado en Chihuahua; víctimas están fuera de peligro, reportan

La gente me intimida para tomar una postura política: Amir Fattal, artista israelí acosado en la Condesa

La gente me intimida para tomar una postura política: Amir Fattal, artista israelí acosado en la Condesa

El alcalde de Álvaro Obregón, , inauguró la cancha “Poder Popular”, con el objetivo de fortalecer el tejido social y fomentar estilos de vida saludables mediante la recuperación de , que beneficiarán directamente a los habitantes de la demarcación.

En compañía de integrantes de su gabinete, representantes de las empresas participantes y miembros de la comunidad, el edil señaló que la recuperación de este espacio responde a la necesidad de generar para la práctica del deporte, contribuyendo a mejorar la salud pública, la convivencia comunitaria y fortalecer la seguridad en la zona.

Leer también:

Alcalde de Álvaro Obregón inaugura cancha “Poder Popular”; busca fortalecer el tejido social y fomentar estilos de vida saludables. (Foto: especial)
Alcalde de Álvaro Obregón inaugura cancha “Poder Popular”; busca fortalecer el tejido social y fomentar estilos de vida saludables. (Foto: especial)

Dijo que la alcaldía se prepara para el Mundial 2026, impulsando la mejora de infraestructura deportiva y espacios públicos que permitan recibir a visitantes nacionales e internacionales, al tiempo que se promueve la activación física y la integración comunitaria.

Este proyecto es resultado del trabajo coordinado entre la Alcaldía y la iniciativa privada, con la participación de empresas como Coca-Cola FEMSA, Fundación Walmart México y Pinturas Osel quienes sumaron esfuerzos para hacer posible la rehabilitación de este espacio deportivo en la colonia Poder Popular.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]