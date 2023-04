El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) tiene pendientes por instalar altavoces de la alerta sísmica en postes, los cuales deberán estar en los 16 mil para finales de 2023.

“Los postes que suenan son los de nueve metros del C5 que tienen altavoces, todavía tenemos un número cercano a mil 500 que no tienen altavoces de casi 16 mil (postes), esperamos ya concluir este año y que no quede ninguno que no tenga”, detalló Juan Manuel García, titular del C5.

Sin embargo, la cifra contrasta pues si hay instalados altavoces en 13 mil 898 de los 16 mil postes que existen, la diferencia serían 2 mil 102.

García subrayó que sólo para la reproducción del sonido de la alerta sísmica se han invertido más de 200 millones de pesos para transitar del modelo analógico a digital, es decir, que ahora pueden medir de manera confiable el tiempo de reproducción del sonido. “(Cuando llegamos) teníamos un poquito menos de 11 mil puntos del alertamiento del sonido, y ahora son casi 13 mil que lo reproducen. Ahora se reproduce en las unidades habitacionales, en la Central de Abastos, hay un crecimiento sustancial”, dijo.

Ante el simulacro de este miércoles, Juan Manuel García aseguró que el sistema de altavoces tiene 99% de funcionalidad y los que no llegan a escucharse se debe a que estuvieron involucrados en un siniestro.

“Lo más común por fallas es por falta de suministro de energía eléctrica, pero terminando el simulacro podemos reportar cuál fue el porcentaje y cuáles fueron las razones de la falla, y si hay una que la reporten al 911”, indicó.

Simulacro

El Gobierno capitalino se reportó listo para el miércoles 19 de abril, ya que se realizará el simulacro nacional en la Ciudad de México, que tendrá una hipótesis de 7.5 con epicentro en Puebla.

“Miércoles 19 de abril, 11 de la mañana, hay simulacro de sismo. Sonarán las alarmas como si hubiera un sismo en realidad (…) si están en un piso cercano a la planta baja puedan bajar y si no, colocarse en un lugar seguro”, dijo Claudia Sheinbaum.

Sobre el cambio del simulacro nacional del 19 de septiembre, dijo que es análisis nacional.