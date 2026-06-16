“¡Olé, olé!”, gritaron los aficionados españoles que se reunieron este lunes a las 10:00 de la mañana en el Fan Fest del Zócalo capitalino para apoyar a la selección roja durante el partido de futbol ante Cabo Verde en el Mundial.

Con camisetas rojas y amarillos, trompetas, sombreros y banderas, los aficionados apoyaban a la selección española, pese a que al final quedaron empatados cero a cero.

Luis, un aficionado originario de Barcelona que acudió con un traje de torero en colores rojo y amarillo, destacó la hospitalidad de los mexicanos y el ambiente festivo que se vive en la capital en el marco de la Copa del Mundo.

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“Yo creo que México tiene una gente inigualable, es una cosa pero muy maja”, dijo.

Mario, Ernesto, Javier, Adrien y Dither viajaron desde Madrid para el Mundial y coincidieron en que la experiencia ha superado sus expectativas.

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