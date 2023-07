En alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, afirmó que los gobiernos de Morena en la Ciudad de México “esconden la basura en la alfombra” y “juegan” con los números para generar la percepción de que los delitos van a la baja.

En el marco del Foro “Voces de la Ciudad de México, el futuro de nuestro metrópoli”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, el panista lamentó que el gobierno capitalino se diga que es el que más apoyo da a los que menos tienen, pero “no hay ni un solo programa social para los policías, la gran mayoría de los policías no tienen acceso a vivienda popular”.

Afirmó que el país y su capital son un desastre en materia de seguridad y advirtió que la Ciudad de México “no puede estar condenada a que todos vivamos con miedo, la ciudad más grande del país no puede vivir aterrada, todos encerrados, que no puedas disfrutar el espacio público, que no puedas disfrutar irte en la noche a bailar, cenar, hacer lo que tengas que hacer. O que en el día cuando lleves a tu hija a la escuela, pues sepas que va a llegar con bien a casa”.

Insistió en que en las alcaldías gobernadas por Morena juegan con los números para generar una percepción falsa de seguridad.

“Porque nos ha tocado ver cómo en las alcaldías donde gobierna el partido del gobierno esconden la basura en la alfombra, juegan con los números, te lo dicen. Juegan con los números para que parezca que van pa’ bajo, nos dicen los homicidios bajaron y las desapariciones subieron. ¿Cómo?, nos escondieron los homicidios, esa es la realidad”.

Recordó que la exjefa de Gobierno, hoy “casi tabasqueña”, Claudia Sheinbaum, afirmó en su momento que la capital el país es mucho más segura que muchas urbes de Estados Unidos.

También, criticó a la “corcholata” Marcelo Ebrard y su programa contra la inseguridad A.N.G.E.L, porque “antes del reconocimiento facial y la tecnología, hay que capacitar a los policías”.

Por su parte, Manuel Añorve, coordinador del PRI y presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado, señaló que él no está convencido de la política de “abrazos, no balazos” y no se le debe de apostar todo a la Guardia Nacional y que se abandonen las policías estatales y municipales.

