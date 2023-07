Oaxaca de Juárez-. El presidente estatal del PRD, Tomás Basaldú, calificó como “revanchísmo político” y “abuso autoritario del poder” la aprehensión del secretario general del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca (TJAO), Juan Edy G. C., tras la suspensión parcial otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La detención la van a tratar de cuadrar, están ocurriendo casas muy delicadas, están integrando legajos de investigación en media hora, en un día, espero que el fiscal Bernardo Rodríguez no se preste a esto, espero que actúe como un órgano autónomo, como una fiscalía autónoma como lo establece nuestra Constitución”, expresó.

La SCJN emitió una suspensión parcial para evitar la destitución de los magistrados de la desaparición del TJAO y ordenó la permanencia en sus cargos de los 12 magistrados depuestos por la mayoría de diputados locales del partido Morena y sus aliados políticos en el Congreso de Oaxaca; al día siguiente de esta resolución, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvieron al Secretario General de este tribunal.

Según Jorge Emilio Iruegas, fiscal anticorrupción de Oaxaca, la detención se realizó por una denuncia presentada contra el funcionario por “retrasar” la justicia en un caso contra el ayuntamiento de Santa Lucía del Camino en el año 2022, que encabeza el presidente municipal emanado de Morena, Juan Carlos García Márquez.

Esperan que no se use a instituciones para revanchismo político

Tomás Basaldú expresó que espera que no se estén utilizando las instituciones para golpear, para revanchismo político y que actúen de manera imparcial.

“El gobernador del estado (Salomón Jara) y su servidor marchamos muchos años, hicimos bloqueos, porque reclamábamos justicia, impartición, justicia, la división de poderes, que el Poder Judicial no estuviera sometido al Ejecutivo, y que el Poder Legislativo no estuviera sometido al Ejecutivo. Él y yo coincidimos y luchamos porque hubiera una fiscalía autónoma, que respetara las leyes. Hoy parece que las cosas se les han olvidado y sufren de amnesia”, dijo.

El líder estatal del PRD manifestó que esperan que con la decisión de la SCJN, los diputados locales de Morena y sus diputados aliados entiendan que “no son robot, que no son máquinas que las controlan desde el Ejecutivo, que entiendan que son representantes populares y que se deben al pueblo oaxaqueño”.

Finalmente, dijo que van a acompañar cualquier iniciativa del gobernador Salomón Jara que sea en beneficio de la población oaxaqueña, pero no actitudes arbitrarias y de abuso de autoridad, como lo que cometió el gobernador, en contubernio con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Luis Alfonso Silva Romo: “que no debaten, que no analizan, que les vale, solo por imponer una mayoría, violan la Constitución y para muestra ahí está la suspensión de la SCJN”.







