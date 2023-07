Comitán de Domínguez, Chis; 30 de julio.- El alcalde de Comitán de Domínguez, Mario Antonio Guillén, llamó a los asistentes a un concierto de Paquita la del barrio, de “culeros”, “bolos” (borrachos), “vergas” y “chaqueteros”, por no festejar animadamente al momento que entregaba un reconocimiento a la cantante, durante su presentación en la feria de la localidad.

En el evento masivo que se llevó a cabo la noche del sábado, en las instalaciones de la feria, el expriista, que ahora se ha unido al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acusa a las mujeres de estar “borrachas”, quienes “reclaman pendejadas”.

Ante la presencia del dirigente estatal del Morena en Chiapas, Carlos Molina Velasco, el alcalde que gobierna el municipio de Comitán por segunda ocasión, ha dicho que está en búsqueda de un tercer mandato y se molestó porque los asistentes al concierto no le aplaudieron.

Durante la entrega del reconocimiento a Paquita la del barrio, el presidente municipal, habla con la voz pastosa, como en presunto estado de ebriedad, para pedir un aplauso a la cantante, mientras sostiene un vaso de plástico vacío. “Haber, si quieren a Paquita hay que pararse. No sean culeros”, espeta.

“Si quieren a Paquita hay que pararse"

Insiste: “Si quieren a Paquita hay que pararse y prendan sus celulares, para que con Paquita grabemos un video que estuvo en Comitán. Haber prendan sus celulares… ya están bolos vergas”, dice y se da la vuelta para tomar un reconocimiento que le entregará a la cantante.

“Quiero entregarle este reconocimiento a la señora Paquita la del barrio, en nombre de las y los comitecos. Gracias por su música. Gracias por… la verdad somos unos muñecos también. Gracias Comitán. Que Dios los bendiga y que disfruten de esta fiesta. A mi amigo Carlos Molina, presidente de Morena en Chiapas, muchas gracias. Juntos vamos a seguir transformando a Comitán, ¡chingado! ¿O no es así? Aplaudan pue…, lanza el presidente.

Luego le pide al público que lo vitoreen y le digan “Fox”, como le gustan que le llamen, pero ante la escasa respuesta de los asistes hace otro llamado: “Haber quiero escucharlos, Fox, Fox, Fox, Fox…”, pero ante la escasa respuesta de los asistentes, parece molestarse y es cuando expresa que entre el auditorio “hay muchos chaqueteros”.

En ese momento se voltea y se dirige a la cantante para decir que “su música nos ha llegado al corazón” y su trayectoria es escucha “no solo en México, sino a nivel internacional. Qué Dios la bendiga siempre. Este es un reconocimiento a nombre de mi pueblo de Comitán, que hoy me da la oportunidad… en el 2015 de tenerla a usted y hoy me volvió a dar la oportunidad. Paquita la del barrio vale lo que pesa. ¿O no es así Comitán?

En ese momento le dice a Paquita la del barrio que las mujeres de Comitán la quieren.

“Mire usted ya están bolas (borrachas)” y están “reclamando pendejadas”. En ese momento, el mariachi irrumpe, como para que el alcalde deje de hablar y en ese momento se dirige al lado de Carlos Molina.

¡Como joven comiteco más que náuseas da tristeza escuchar en manos de qué clase de representante es el que tenemos! Escuchen nada más las ofensas continuas que este señor tiene hacia los ciudadanos y lejos de ello, la campaña permanente en la que vive en su forma de idolatría política de pensar, todo ello concomitante con el apoyo de algunas "figuras políticas" que sólo se ven mal y algunos de los medios que reciben y se dedican a guardar silencio, ¿acaso no quieren a su ciudad? ¡Presidente Mario Antonio Guillén Domínguez, esta pesadilla está por terminar en el 👉🏼 2024! Posted by Diego Olvera Hdez on Sunday, July 30, 2023

