La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por persistencia de para la tarde y noche de este viernes en la alcaldía Iztacalco.

En esta demarcación se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 60 a 69 kilómetros por hora, entre las 16:00 de la tarde y las 21:00 horas.

Además, se activó la por intensificación de vientos con rachas fuertes en las demarcaciones: Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Cuatro alcaldías de la CDMX se encuentran en alerta por fuertes vientos. Foto: Pixabay
Cuatro alcaldías de la CDMX se encuentran en alerta por fuertes vientos. Foto: Pixabay

En esas demarcaciones se prevén vientos de entre 50 y 59 kilómetros por hora en el mismo periodo de tiempo.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

